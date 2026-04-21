純網銀燒錢太凶要增資 金管會放寬股東身分及專業董事設置規定

三家純網銀不斷燒錢，又到了必須增資的時刻，為使純網銀的增資順利，金管會今日對於純網銀的專業董事及股東持股要求大鬆綁，第一，金融業股東持股比重不再以40%為限、第二，專業董事回歸商業銀行規定，可較現行制度減少。銀行局副局長王允中指出，希望透過這些鬆綁，讓更多元的股東可參與純網銀投資。

金管會表示，已在研擬修正「商業銀行設立標準」第18條之1規定，明定於純網銀開業屆滿三年後，可放寬金融業股東合計持股比例要求，並配合調整專業董事的人數規範。金管會將依行政程序法規定進行法規預告程序，以徵求各方意見。

王允中說明修法前後的規定差異，第一，原先規定合計金融業股東40%以上，修正之後不受此限制，不用達40%；第二，在董事專業資格及人數限制的調整，現行的規定，金融科技、電信事業、電子商務這三大領域，至少要有一位專業董事，且專業董事必須超過全體董事人數的一半，例如，9名董事裡 ，要有5名專業董事，現在則回歸一般商銀規定，若董事有5人要設置2名專業董事，每增加4位董事，得再增1人，因此新制度若全體董事為9位董事，則只要3位專業董事，等於可減少2名專業董事。