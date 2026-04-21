金管會宣布 開放上市櫃公司發放非台幣現金股利給外資股東

金管會今日宣布，為持續推動我國資本市場國際化，及提供友善外國投資人投資環境，金管會決定開放股利可用台幣以外的幣別發放，例如用美元來發放現金股利，金管會將發函，讓境外華僑及外國人指定的保管機構，得代理上市櫃公司及興櫃公司來對外資股東發放外幣現金股利，並得依投資人指示，將相關款項支付至境外華僑及外國人指定的境外外匯存款帳戶，或於國內金融機構開立的外匯存款帳戶。

據了解，此一規定的開放，是由台積電向金管會叩關而獲金管會善意回應，因為先前只能用台幣形式發放現金股利，使外資股東高達7成的台積電，其外資股東每每都得再把台幣股利換成美元匯出，大量資金進出的匯率波動也不利央行的匯率管理，因此央行對於金管會的開放，也樂見其成。

對於台積電出面向金管會爭取開放，金管會證期局副局長黃仲豪回應，很多有外資股東的企業集團，近幾年來都陸續向金管會表達希望能發放美元現金股利。

倘若用美元來發放股利，如何計算匯率？黃仲豪說，將在停過戶的前幾日，例如前一周的匯率價位來作為結算點，金管會這次是參考國際作法及相關單位意見，依據「華僑及外國人投資證券管理辦法」相關規定來開放，倘若公司要發放外幣股利，也要在發放之前對外公告。

黃仲豪表示，我國企業多屬出口導向產業，企業多持有一定外幣部位，且外資對我國證券市場持股市值已接近47%，台股的總市值已為全球第7，必須更應對國際對標，因此，決定採取上述的開放。

他也說明，本次修正可滿足外資股東持有外幣股利的需求及減輕發行公司為發放現金股利造成換匯需求及作業，營造更為友善及多元化的國際投資環境，並促進我國資本市場與國際接軌，金管會已責成集保公司研議建置發行公司擬以外幣發放現金股利予境外華僑及外國人相關對帳管控機制，預計將於115年第3季上線，這也是繼海外ADR發放美元現金股利之後，首度開放讓國內的股利發放，也可選用美元來發放。

至於第三季上線之後，像台積電每季發放股利，能否在今年底之前就發放？黃仲豪回應，若一切準備好，的確有可能，但非常不容易，應會等到明年的可能性較高。黃仲豪指出，金管會有參考紐約、英國、加拿大、澳洲、美國等交易所的作法，的確未有限制發放幣別，或是有多幣別發放股利的作法，因此決定鬆綁相關的規定。不過，只有外資股東可以領取美元現金股利，本國人恐有困難，未來得看公司是否願意也對國內投資者發放美元的現金股利。