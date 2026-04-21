台股基金好威！近一季前十強交出超過70%亮眼成績

在AI題材持續發酵與資金動能推升下，台股基金績效表現亮眼。根據統計，截至4月20日，近一季績效前十強基金報酬率全數突破70%，展現台股多頭格局下，主動選股策略的優勢。其中，富邦小而美基金、施羅德台灣樂活中小基金及富邦新台商基金等，更繳出逾77%的優異成績，成為市場關注焦點。

從績效表現來看，本波行情明顯由具備選股能力的主動型基金領軍，顯示在結構性成長趨勢下，透過精準布局高成長族群，能有效放大報酬表現。相較被動追蹤指數產品，主動式基金在產業輪動與題材切換過程中，更具調整彈性，成為資金布局的重要工具。

進一步分析名單結構，前三名中富邦投信即包辦兩席，凸顯其在產業研究深度與個股篩選能力上的競爭優勢。此一表現不僅反映投研團隊對AI供應鏈與成長股機會的精準掌握，也顯示其投資策略已成功轉化為實質績效。

另方面，富邦投信亦將推出主動股ETF，不僅是產品線的重要里程碑，更代表其將既有主動投資優勢延伸至ETF架構，結合交易便利性與持股透明度，為投資人提供更具效率與彈性的投資工具。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾表示，隨著市場對科技成長題材信心回溫，資金回流台股動能持續增強。儘管短期市場仍可能受國際變數影響出現波動，但具備成長動能與產業趨勢支撐的標的，仍有望持續吸引資金關注。

展望後市，在主動投資策略與創新產品雙軌推動下，台股基金仍具發展空間。建議投資人可透過主動式基金或未來主動式ETF產品，採分批布局策略參與市場，在波動中提升資產配置效率，並掌握中長期成長機會。