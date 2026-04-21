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新安東京海上產險響應世界地球日 植樹護溪厚植防災綠帶

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
新安東京海上產險協力逾70位「永續水土守護士」種下希望樹苗，創造約18.6公噸碳匯，用行動守護地球未來。新安東京海上產險／提供
新安東京海上產險協力逾70位「永續水土守護士」種下希望樹苗，創造約18.6公噸碳匯，用行動守護地球未來。新安東京海上產險／提供

為響應4月22日世界地球日，新安東京海上產險21日攜手農業部農村發展及水土保持署台北分署舉辦「植樹護溪 增匯永續」公益植樹活動，號召近百位員工化身「永續水土守護士」，前進宜蘭縣大同鄉打狗溪集水區，認養4公頃緩衝綠帶。

透過植樹行動創造約18.6公噸碳匯，以實際行動回應氣候變遷挑戰，更同步推動防災緩衝綠帶建置及周邊環境資源復育工作，展現企業守護環境與強化國土韌性的長期承諾。

新安東京海上產險總經理王文龍表示，面對全球氣候變遷風險升溫，企業除在本業持續支持綠能產業與節能減碳外，新安東京海上產險亦積極對標日本東京海上集團（Tokio Marine Group）永續發展中「採取氣候行動、保護自然環境、提高災害應變能力」目標，從在地出發深化環境關懷，持續推動ESG理念並發展綠色保險價值，成效獲得外界高度肯定，於2025年榮獲國立政治大學舉辦「第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑」產險業前25%之績優肯定。

農業部農村發展及水土保持署台北分署分署長蔡金龍指出，打狗溪集水區為台北分署導入「以自然為本解方(NbS)」的示範場域，透過設置緩衝綠帶兼顧水砂調蓄、防災減災，更呼應農業部2040農業淨零政策願景，感謝民間企業力量的挹注，公私協力共同投入養護工作，推動永續發展。

氣候變遷 東京 農業部

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