新安東京海上產險響應世界地球日 植樹護溪厚植防災綠帶

國票金改選雖然公股已和所有主要民股在本月董事會完成席次分配協議並共同提出同額競選名單，但由於公股和部分民股的信任基礎仍相對薄弱，為了能讓今年股東會能順利召開，財政部為首的公股陣營仍將出面徵求委託書，對此耐斯集團也將助陣，而耐斯集團大股東、雷虎科技董事長陳冠如在接受本報訪問時強調，耐斯集團多年來對國票金的支持一直堅定不移、始終如一，這次的改選在委託書徵求上，耐斯也會透過本身持股的徵求權和通路資源全力配合，以確保這次的股東大會能順利召開、完成改選。

2026-04-21 14:52