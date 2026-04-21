兆豐金募集3.2萬個二手袋 助微型商家抗通膨

兆豐金今天宣布響應環境部二手袋循環機制「袋袋箱傳」計畫，號召各子公司募集逾3.2萬個乾淨二手袋，投入大眾消費市場循環使用，藉此支持商圈、傳統市場等微型商家對抗通膨。

環境部推動二手袋循環機制「袋袋箱傳」計畫，號召民眾捐出家裡囤積的閒置紙袋與環保袋，透過媒合平台導流至商圈與市場。

兆豐金今天透過新聞稿表示，國際高油價引發原物料上漲，市場一度出現「塑膠袋之亂」，對此，兆豐金號召各子公司募集逾3.2萬個乾淨二手袋，提供商圈與市場店家所需，一同為「減廢、省錢、護地球」的共贏生活圈貢獻心力。

兆豐金說明，因應油價波動所帶來的微型經濟轉型，除鼓勵同仁消費購物時自備購物袋，子公司製作活動贈品時，也以具備環保、重複使用的特色為優先，例如銀行子公司近年推出的環保筷、環保杯、購物袋、背包等，鼓勵大眾資源重複使用，避免浪費。

兆豐金補充，為響應政府循環經濟政策，今年初參與二手公益市集「-1111循寶夠物節」，由近萬名員工募集到約1800件近新品二手物資，包括高檔精品愛馬仕（Hermès）、法藍瓷（FRANZ）、家電、服飾、杯子等，讓每件二手物品都能被再次珍惜。

兆豐金強調，因應經濟轉型與永續發展並進，金融業不僅是經濟動能的推動者，更是引導社會價值與生活選擇的重要行動者，將持續以實際行動穩健前行，讓愛護地球不是口號，而是可以被參與、實踐的日常行動。