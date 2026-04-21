獨／國票金大股東陳冠如：全力以自身持股與通路配合公股委託書徵求

國票金改選雖然公股已和所有主要民股在本月董事會完成席次分配協議並共同提出同額競選名單，但由於公股和部分民股的信任基礎仍相對薄弱，為了能讓今年股東會能順利召開，財政部為首的公股陣營仍將出面徵求委託書，對此耐斯集團也將助陣，而耐斯集團大股東、雷虎科技董事長陳冠如在接受本報訪問時強調，耐斯集團多年來對國票金的支持一直堅定不移、始終如一，這次的改選在委託書徵求上，耐斯也會透過本身持股的徵求權和通路資源全力配合，以確保這次的股東大會能順利召開、完成改選。

陳冠如指出，耐斯集團也將對外發出公開聲明，表達耐斯集團對於公股的支持與力挺，聲明如下：

耐斯集團參與國票金控經營已逾25年，現持有國票金控約10%股權，為重要民股股東。本集團在國票金控一直以來對公股之支持堅定不移、始終如一。本次新屆董事改選，依然全力支持公股政策，傾力提供股票徵求權及通路資源，協助公股鞏固股東會支持基礎，力保本次股東大會順利完成。本集團將持續與各通路溝通、合作，全力協助推動股東大會依法召開、新屆董事改選圓滿達成。

本集團身為國票金控最資深的重要民股股東，始終尊重公股領導角色，歷屆董事席次的訴求均尊重以持股比例為依歸的基本公司治理原則，25年來立場未曾改變。本集團向來支持公股也完全支持財政部在金控行業的領導地位，配合政策整體規劃，過去如此，未來亦然。

耐斯集團扎根台灣超過60年，事業涵蓋食品、零售、流通等民生產業，長期創造就業與經濟貢獻。本集團懷著對台灣金融市場長期穩定的責任感參與國票金控經營，並非短視的財務投資。期盼各界理解本集團勇於承擔責任、全力支持公股且具備歷史縱深的本土股東特質。