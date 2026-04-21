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10年期增額公債 最高得標利率升至1.5050%
中央銀行受財政部委託，21日標售10年期中央政府建設公債增額發行，總額新臺幣300億元全數順利標出，本次最高得標利率升至1.5050%，較前次同年期公債的1.4250%上揚8個基本點。反映近期利率環境仍呈偏高走勢。
本次標售公債將於4月24日發行，在競標方面，投標總額達533億元，投標倍數為1.78倍，顯示市場參與度良好。最低得標利率為0.99%，最高得標利率為1.5050%，得標利率區間達0.515個百分點，加權平均得標利率則為1.4830%。
此次競標部分發行額為299.985億元，全數標出，另有0.015億元委由中華郵政代售，亦全數發行完成。依規定，競標得標及代售部分均依最高得標利率計價。
從得標結構來看，銀行業仍為主要承接對象，占比達80.84%，較前次同年期的73.28%明顯上升7.56個百分點；證券業占比則降至13.16%，較前次大幅下滑9.84個百分點；票券業小幅下降至1.67%；保險業則由1.43%提升至4.33%，增加2.9個百分點，顯示壽險資金對中長天期債券配置意願回溫。
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