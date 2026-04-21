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王道銀推新戶台幣活儲最高8.8% 綁定行動支付加碼5%

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
王道銀行（O-Bank）第二季持續推出一系列台外幣高利存款與現金回饋加碼，包括新開戶者可享新台幣兩個月期階梯式活儲年利率最高8.8%。圖／本報資料照片
王道銀行（O-Bank）第二季持續推出一系列台外幣高利存款與現金回饋加碼，包括新開戶者可享新台幣兩個月期階梯式活儲年利率最高8.8%。圖／本報資料照片

王道銀行（O-Bank）第二季持續推出一系列台外幣高利存款與現金回饋加碼，包括新開戶者可享新台幣兩個月期階梯式活儲年利率最高8.8%、美元定存一個月期年利率8.8%優惠，以及新戶綁定指定行動支付消費可享現金回饋加碼5%優惠，加碼回饋最高新台幣500元。

此外，不限新舊戶皆可參與新台幣六個月期定存年利率2%、新台幣三個月期定存年利率1.85%等優惠，其中新資金還可更進一步參與新台幣六個月期定存年利率優惠2.1%。此外，更推出刷卡優惠，只要至國內指定實體百貨餐飲消費刷王道簽帳金融卡且完成登錄，最高可享現金回饋加碼6.5%優惠。

在新戶獨享優惠部分，即日起至2026年6月30日止，凡首次開立王道銀存款帳戶者，自成功開戶次一營業日起算兩個月，可享新台幣階梯高利活儲優惠，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣10萬元以內享年利率8.8%，新台幣100,001元至20萬元享年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息；同時，於前述活動期間內，開立王道銀行存款帳戶之新戶，自成功開戶日起至2026年7月31日15:30止，可享美元一個月期定存年利率8.8%優惠，起存金額為美元1,000元，單筆最高上限為美元15,000元，每人限存一筆。

王道銀行另提供新戶綁定指定行動支付消費享現金回饋加碼優惠，即日起至2026年6月30日期間，前5,000名新開戶並於核卡後60天內使用王道卡綁定Apple Pay、LINE Pay、街口支付、悠遊付、全盈+PAY、iPASS MONEY及icash Pay等任一指定行動支付進行一般消費，皆可享現金回饋加碼5%，每人最高加碼回饋新台幣500元。新開戶且申辦O! Range卡的新卡友，除可享核卡後60天內使用指定行動支付現金回饋加碼5%，活動期間內使用Apple Pay、LINE Pay等行動支付，或於foodpanda、UberEats等外送通路消費，且消費當月最終日的新台幣活存帳戶存款餘額達新台幣10萬元以上，可再享現金回饋加碼2.8%，每人每月最高可加碼回饋新台幣500元，且不限回饋名額；若加計原有現金回饋1%無上限，活動期間內新戶使用指定行動支付現金回饋最高可達8.8%。

除了提供新戶優利，王道銀行亦提供所有客戶都可參與的新台幣定存與刷卡優惠。即日起至2026年6月30日15:30止，皆可享新台幣六個月期定存年利率2%、新台幣三個月期定存1.85%優惠，此外，凡承作當下存款總餘額較2026年3月31日日終存款餘額新增之存款，還可享有新資金新台幣六個月期定存年利率2.1%優惠；前述各新台幣定存優惠方案單筆起存金額皆為新台幣2萬元，單筆最高上限皆為新台幣1000萬元。在刷卡優惠部分，自即日起至6月30日止，至國內指定實體百貨餐飲消費刷王道卡且完成登錄，即可享有現金回饋加碼3.5%，活動期間每人最高加碼回饋新台幣1000元；如持王道卡成功繳納綜合所得稅的卡友，至前述指定實體百貨餐飲刷卡消費且完成登錄，另可再享現金回饋額外加碼3%，活動期間每人最高加碼回饋新台幣500元；前述兩活動現金回饋加碼合計最高可達6.5%，將於5月15日中午12點開放登錄，限額3,000名，額滿將於活動登錄頁顯示。

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