幣託BitoPro串接LINE NEXT旗下 Unifi穩定幣錢包應用

幣託集團（BitoGroup）持續深化全球Web3生態布局，旗下幣託交易所（BitoPro）支援穩定幣 USDT 串接LINE NEXT推出之Web3錢包「Unifi」。用戶可透過BitoPro支援的區塊鏈與錢包技術，無縫體驗新興數位金融服務。

Unifi是由LINE NEXT開發、Kaia生態系支援的自託管／去中心化的Web3 錢包，其前身「Mini Dapp」已吸引全球超過1.3億名新註冊用戶。LINE Web3生態系底層技術由超級公鏈Kaia運行，其高效率、極速與低成本特性，為亞洲億級用戶邁向Web3提供技術基礎。

看好亞洲數位金融發展，幣託作為台灣率先支援Kaia區塊鏈的台灣交易所，借力Kaia鏈高效率與低成本的特性，提供順暢的交易體驗，並銜接多元鏈上應用場景，打造安全且便利的交易環境。幣託創辦人暨執行長鄭光泰表示：「幣託很榮幸能參與亞洲區塊鏈應用生態的重要發展，成為台灣串接 Unifi 生態系的管道。我們將持續在主流金融體系與新興區塊鏈應用之間建立橋梁，穩健推動亞洲 Web3 生態系。」