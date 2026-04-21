獨／合庫金控改選 公股和農會達成席次分配協商不開戰

合庫金控改選將在今年登場，據了解，公股和農會已達成席次分配席次，今年改選仍將維持現有的2席不變，因此15席的席次分配，除了5席獨董由公股全拿之外，10席一般董事裡，公股可掌握6席，其餘4席分別為農會2席、信合社1席、合庫銀行工會以自身名義選上1席，而公股所掌握的6席裡，其中有一席也會派給工會。

財政部今年有三場董監改選必須盯場，除了各界最矚目的國票金改選之外，公股金融機構的合庫金、彰銀三年一度的改選，也是今年登場，國票金的股東會在5月29日舉行，合庫金與彰銀的股東會則均為6月18日，其中台新金勢力可說已完全退出彰銀不會再出面競選，因此席次由公股全拿之外，合庫金則仍面臨與民股的協商，尤其是農會的態度。

農會在2017年的改選時，因為席次未與財政部談攏，因此雙方開打委託書徵求戰，當時財政部原本希望農會的席次從當時的席次4席減為3席，農會並未同意，不過最後改選結果，農會只拿下2席，之後2020年改選，在4席獨董中，財政部也展現獨董全拿的態勢，農會亦未如願爭取1席獨董，至此之後，財政部與農會雙方未再開戰，除了2023年達成協次分配協商，據了解2026年財政部亦已與農會達成席次分配的共識，由於信合社、工會在多年來的改選都支持公股，因此今年出爐的董事名單，不會有超額提名的情況發生。