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累積募血逾1萬袋 臺銀獲捐血績優團體表揚

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺灣銀行長期致力於落實企業社會責任，積極投入各項公益行動。19日受邀出席於中油國光會議廳舉辦「114年度捐血績優表揚大會」，表彰長期支持捐血公益具體成果。多年來臺銀透過全臺據點與社會各界的共同參與，已累計募得逾11,740袋、293萬CC血液，展現了溫暖的公益影響力，更逐步由企業內部延伸至社會大眾的正向公益循環。

臺灣銀行自108年起持續推動捐血活動，秉持回饋社會、關懷生命之理念，號召集團同仁、客戶及社會大眾踴躍參與。為進一步擴大影響力，除臺北總行每年洽請臺北捐血中心支援2-3輛捐血車，定期舉辦2場捐血活動外，自111年起更串聯全臺各地分行資源，涵蓋北、中、南及花東地區，依各地實際需求規劃推動在地捐血活動，有效支援各地醫療捐血中心之用血需求，持續為社會挹注穩定而溫暖的血液資源。

臺灣銀行表示，捐血不僅是利人之舉，亦有助於促進自我健康管理，展現公益行動兼具助人與健康促進的雙重價值。未來將持續深化捐血公益推動，攜手各界力量，強化社會關懷，凝聚更多向善動能，為守護國人健康與醫療體系穩定運作貢獻心力。

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