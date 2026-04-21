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綠色通勤展永續力 三商美邦人壽獲「減碳大聯盟」北市企業第四名肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽於減碳大聯盟榮獲臺北市企業第四名，由資深協理王舜祈代表受獎。三商美邦人壽／提供
三商美邦人壽於減碳大聯盟榮獲臺北市企業第四名，由資深協理王舜祈代表受獎。三商美邦人壽／提供

為響應基隆市、臺北市、新北市及桃園市政府共同推動之「基北北桃－我的減碳存摺」計畫，三商美邦人壽（2867）積極參與其中「減碳大聯盟」活動，號召同仁落實綠色通勤行動，實踐低碳生活。於2025年活動中表現優異，榮獲臺北市企業第四名，展現企業推動永續發展之具體成果。

「減碳大聯盟」為「基北北桃－我的減碳存摺」之推動活動之一，主要針對企業、機關及學校組成團體參與，透過鼓勵員工改變日常通勤方式，如搭乘大眾運輸、步行或騎乘自行車等方式累積減碳量，並依各市企業累積減碳成果進行評比與表揚。三商美邦人壽長期致力於節能減碳，此次透過全體員工共同參與，成功將低碳理念融入日常通勤行為，進一步擴大減碳效益，未來將持續推動低碳相關措施。

三商美邦人壽表示，此次獲獎不僅是對公司推動綠色通勤與減碳行動的肯定，更是落實企業永續經營的表現，與發揮對社會環境的影響力。未來將持續精進能源管理與低碳營運，並攜手同仁及利害關係人，為打造低碳城市與永續環境持續努力，共同邁向淨零排放目標。

淨零 北市 永續

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