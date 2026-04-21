快訊

獨派喊戰北市要蔣萬安驗DNA 張景森轟將民主拉回血統老路

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基金強化供應鏈韌性 AI與ESG雙軸驅動

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基金控舉辦2026集團供應商大會，攜手供應鏈夥伴提升永續治理能力，促進經濟發展、社會共好與環境永續的長期價值。凱基金控／提供
凱基金控舉辦2026集團供應商大會，攜手供應鏈夥伴提升永續治理能力，促進經濟發展、社會共好與環境永續的長期價值。凱基金控／提供

響應4月22日世界地球日，凱基金控日前舉辦2026年供應商大會，邀集逾百位供應商代表參與，除了分享集團永續發展成果，也以「AI與ESG雙軸轉型下的供應鏈管理趨勢」為主題，透過教育訓練與實務交流，攜手供應鏈夥伴提升永續治理能力，共同推動低碳與智慧轉型。

凱基金控指出，隨著企業永續與數位轉型同步加速，供應鏈管理已成為企業提升競爭力與風險韌性的關鍵。集團自2017年起定期舉辦供應商大會，宣導勞動人權、環境保護、誠信經營與營運管理等核心議題，並鼓勵供應鏈夥伴導入永續管理制度，建立共榮發展的合作模式。

本次教育訓練講座，特別邀請東海大學工業工程與經營資訊系榮譽教授王立志及東海大學企業管理學系副教授許家偉，說明AI技術如何應用於能源管理、水資源管理及廢棄物管理，進而協助企業推動智慧化與低碳營運模式。凱基金控總部大樓即結合了AI技術的應用，藉由智慧型電能管理控制系統及帷幕百葉自動追日遮陽設計，有效提升大樓能源使用效率，展現智慧節能管理的具體成果。

在供應鏈治理制度方面，截至2025年，凱基金控往來供應商已100%完成簽署「供應商永續責任承諾書」；在287家合作供應商中，逾32%已取得ISO相關認證，近6%取得Buying Power、環保標章、碳標籤及FSC森林管理認證等永續標章，顯示供應鏈永續管理能力持續提升。

凱基金控也從實務面推動綠色供應鏈循環管理。集團與華碩文教基金會合作推動「再生電腦數位培育計畫」，2025年回收3,700台資訊設備，經由整新再利用延長設備使用年限，並轉化為偏鄉數位學習資源。根據基金會估算，此計畫減少約70.178公噸二氧化碳排放量，具體落實集團2045年全資產淨零排放目標。

採購策略方面，凱基金控2025年綠色採購金額累計逾6.7億元，在地採購達95.43%，並獲得台北市政府環保局與環境部「綠色採購獎」，及經濟部「Buying Power獎」肯定。凱基金控強調，將持續深化與供應鏈夥伴合作關係，在AI應用與永續治理並進下，強化供應鏈韌性，共同促進經濟發展、社會共好與環境永續的長期價值。

凱基 凱基金

延伸閱讀

格上租車 讓低碳移動成為日常

中央社新書「當AI遇見ESG」 企業轉型實戰策略

富邦65周年／以「行動」回應改變！富邦在永續時代，用實踐擴大環境影響力

從奧運舞台到全球供應鏈 興采深化永續材料搶攻國際市場

相關新聞

股市交易「張」改「股」 金管會評估改制至少1年甚至二年以上

金管會先前承諾一個月內將股市交易是否從「整張」改成「整股」的報告送交立法院，據了解，金管會提出的報告，主要以若修改制度所要完成的全體準備工作，包括修改系統、加強宣導等，且金管會評估，若真的要修改制度，至少得花一年以上，甚至2年以上的時間。

新青安受理衝一年高點 3月受理戶數、金額雙雙攀升

財政部昨（20）日公布八大公股銀行3月辦理新青安貸款統計，受到2月農曆春節及228連假工作天數減少，基期較低，3月新青安受理及撥貸戶數與金額皆有回升。公股銀行認為，申請件數回歸剛性需求、正常化，加上整批房貸仍陸續交屋當中，成為支撐主要新青安進件的基本盤。

國銀以房養老 寫最強第1季

據金管會2026年3月底統計，16家國銀累積核貸件數1萬663件、核貸額度628億元，首季新增323件、23.6億元，件數寫歷年同期新高。首季向來為業務淡季，如今卻逆勢衝高，顯示以房養老已由穩定成長轉入加速期。

國泰金：房價看漲動能轉弱

房價看漲動能轉弱，國泰金控昨（20）日公布4月國民經濟信心調查指出，過去半年有43.9%民眾認為房價漲幅超過3%，對於未來六個月的住宅房價走勢預測，同樣有44%民眾預期上漲逾3%，但其中預期房價大幅上漲超過10%者，比率從10.2%下降到9%，看漲動能出現轉弱跡象。

富邦「起家厝」 產險大樓上梁

富邦產險總部大樓昨（20）日舉行上梁典禮，預計2027年完工蛻變為地上27樓、地下五樓的新一代富邦產險總部大樓，富邦集團董事長蔡明忠出席典禮時表示，富邦集團自1961年從台灣第一家民營保險公司起家，富邦產險大樓更是富邦集團的「起家厝」，如今從拆除到新建，象徵富邦邁入下一個重要新里程碑。

永豐金永續評比 國際肯定

全球最具權威的碳排放揭露機構、非營利國際組織CDP（Carbon Disclosure Project, CDP）日前舉行頒獎典禮，永豐金控在最新公布的氣候變遷問卷評比中，榮獲最高評級「領導等級A級」，連續兩年獲此國際最高肯定，彰顯永豐金在氣候治理、減碳策略與行動成效上，持續展現金融業領航者的卓越表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。