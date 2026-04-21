凱基金強化供應鏈韌性 AI與ESG雙軸驅動

響應4月22日世界地球日，凱基金控日前舉辦2026年供應商大會，邀集逾百位供應商代表參與，除了分享集團永續發展成果，也以「AI與ESG雙軸轉型下的供應鏈管理趨勢」為主題，透過教育訓練與實務交流，攜手供應鏈夥伴提升永續治理能力，共同推動低碳與智慧轉型。

凱基金控指出，隨著企業永續與數位轉型同步加速，供應鏈管理已成為企業提升競爭力與風險韌性的關鍵。集團自2017年起定期舉辦供應商大會，宣導勞動人權、環境保護、誠信經營與營運管理等核心議題，並鼓勵供應鏈夥伴導入永續管理制度，建立共榮發展的合作模式。

本次教育訓練講座，特別邀請東海大學工業工程與經營資訊系榮譽教授王立志及東海大學企業管理學系副教授許家偉，說明AI技術如何應用於能源管理、水資源管理及廢棄物管理，進而協助企業推動智慧化與低碳營運模式。凱基金控總部大樓即結合了AI技術的應用，藉由智慧型電能管理控制系統及帷幕百葉自動追日遮陽設計，有效提升大樓能源使用效率，展現智慧節能管理的具體成果。

在供應鏈治理制度方面，截至2025年，凱基金控往來供應商已100%完成簽署「供應商永續責任承諾書」；在287家合作供應商中，逾32%已取得ISO相關認證，近6%取得Buying Power、環保標章、碳標籤及FSC森林管理認證等永續標章，顯示供應鏈永續管理能力持續提升。

凱基金控也從實務面推動綠色供應鏈循環管理。集團與華碩文教基金會合作推動「再生電腦數位培育計畫」，2025年回收3,700台資訊設備，經由整新再利用延長設備使用年限，並轉化為偏鄉數位學習資源。根據基金會估算，此計畫減少約70.178公噸二氧化碳排放量，具體落實集團2045年全資產淨零排放目標。

採購策略方面，凱基金控2025年綠色採購金額累計逾6.7億元，在地採購達95.43%，並獲得台北市政府環保局與環境部「綠色採購獎」，及經濟部「Buying Power獎」肯定。凱基金控強調，將持續深化與供應鏈夥伴合作關係，在AI應用與永續治理並進下，強化供應鏈韌性，共同促進經濟發展、社會共好與環境永續的長期價值。