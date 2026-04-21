股市交易「張」改「股」 金管會評估改制至少1年甚至二年以上

金管會先前承諾一個月內將股市交易是否從「整張」改成「整股」的報告送交立法院，據了解，金管會提出的報告，主要以若修改制度所要完成的全體準備工作，包括修改系統、加強宣導等，且金管會評估，若真的要修改制度，至少得花一年以上，甚至2年以上的時間。

證交所也會將評估報告遞交金管會。證交所高層指出，證交所前幾年已經調整過前台的交易架構，交易單位當時也從「張」改成「股」，因此一旦要把「張」改成「股」作交易單位，前台不是問題，高層也坦言，重點在於中後台系統和券商之間包括結算等連結，也因為整體交易系統的改變工程浩大，若真的要改成整股交易，不會一次到位，且證交所建議，可以先從優化零股交易開始作起。

對此相關高層也提出二種優化方式，包括撮合時間縮短，或是直接採取「逐筆交易」以解決「零股價差」的問題。證交所早在二年前就已經向券商作過調查，這次也會再重新進行意見調查：「市場上每個參與者的意見，證交所都會高度重視。」

證交所高層表示，國際趨勢和社會成本都必須兼顧，證券商、保銀的成本之外，還得考慮投資人的習慣。此外，有鑑於股市成交量較過去大增、台股的總市值已晉身全球第七名，證交所仍在同步評估是否延長股市交易時間，以及把交割時間改為T+1。其中對於是否延長每日交易時間半小時或1小時，高層舉例，例如跟日本東證所接軌，這是可以評估的，而且現在台灣的股市總市值已晉身全球第7名，很多制度的改變隨著交易量擴大、市值提高，這些都可以重新評估。

也有券商高層引香港與日本的作法，強調「股」為單位的作法有其盲點，都要有配套措施。這位高層舉例，香港股市雖實施「1股制」，但訂有「最低1手（指一次交易）須交易50股」的配套限制；另外日本過去曾推行「1股制」，但其後又推出「最低須交易100股」之配套，足見「1股」為交易單位有其執行困難之處。

至於美國以「股」為單位，券商高層也直言，應該破除這種迷思，不要美國作什麼，台灣也跟著要作什麼，更何況跟美國接軌，未必等於國際接軌，上述日本與香港的作法就不一樣；這位高層進而舉例，美國的金額是台灣的30倍（指匯率），而且台灣是因為拜AI之賜，才有很多千金股跑出來，甚至也有「上萬股」，但很多股票的價值仍都在百元以下，真的不需要改用「1股」為單位來交易。

另一位券商高層也表示，交易所現在的系統就很緊張了，每天成交量都上兆，現在擴充系統容量都迫在眉睫了，不需多此一舉。

證期局官員也坦言，這涉及整個券商下單和交易系統的變革，茲事體大，即使要改成整股交易，整體系統的改變一年肯定不夠，至少得花2年或更久的時間，而且不只系統改變，也得充分對民眾宣導，免得到時候交易出錯。

對於股市成交量爆增造成券商系統容量的壓力，券商資訊主管也私下坦言，現在最緊張的時候就是開盤，因此早早就擴充頻寬，就是要設想「極端」 的情況之下把門給放大：「免得到時候發生塞單、轉圈圈這種情況發生！」通常系統容量用到80%時，就開始拉警報要擴充頻寬，免得到時當機、系統遲緩導致錯帳交易的發生，包括近來的國泰世華銀行網銀當機即與容量不足有關，而元富與台新證券的錯帳問題，雖然主要和不同系統之間對接的程式出錯有關，但錯帳問題發生仍與系統的遲緩有關。