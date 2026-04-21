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保誠人壽推分紅綜合險 兼顧資產傳承及老年風險

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
因應長照兼顧資產傳承及老年風險，保誠人壽推出以英式分紅保單為基礎，結合嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症保險金給付與長照保險金商品。聯合報系資料照片
因應長照兼顧資產傳承及老年風險，保誠人壽推出以英式分紅保單為基礎，結合嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症保險金給付與長照保險金商品。聯合報系資料照片

因應人口老化，罹患失智症情況上升，保誠人壽推出「保誠人壽享扶利終身壽險（定額給付型）」，以英式分紅保單為基礎，結合嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症保險金給付與長照保險金，為三明治族打造兼顧個人與家庭的防護機制。

根據內政部2026年2月統計，65歲以上人口比例已突破20%，台灣正式邁入超高齡社會，隨著人口結構轉變，失智症盛行率亦持續攀升。

衛福部數據顯示，國內65歲以上長者失智症盛行率約為7.99%，其中以阿茲海默氏症（56.88%）為最大宗。

保誠人壽推出「保誠人壽享扶利終身壽險（定額給付型）」，以英式分紅保單為基礎，結合嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症保險金給付與長照保險金，為三明治族打造兼顧個人與家庭的防護機制。

「保誠人壽享扶利終身壽險（定額給付型）」為新台幣英式分紅綜合險，提供3年與6年兩種繳費年期，最低50萬新台幣即可投保。不僅有助於資產傳承，也能幫助分散與緩衝老年風險。

保單具備三大特色；首先為「分紅比例」，相較主管機關規定之70%，本商品將分紅比例提升至85%，讓保戶能更充分共享保險公司的經營成果。

第二為「初次罹患嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症保險金」，若首次確診「嚴重阿茲海默氏症」或「嚴重巴金森氏症」時，即給付36%基本保額，確保病發初期即具備充足醫療資金。

第三為「長期照顧一次保險金」，當診斷符合保單條款之「長期照顧狀態」時，同樣給付36%基本保額，以支應個人醫療與家庭支出需求。

以目前40歲的三明治族望先生為例，隨著父親健康狀況逐漸退化，他深刻體會到長期照護對家庭帶來的時間與金錢壓力，也開始思考，若未來自己面臨相同狀況，是否會成為孩子的負擔。

因此望先生投保「保誠人壽享扶利終身壽險（定額給付型）」，繳費3年，基本保險金額新台幣100萬，原始年繳保費35萬7,800元，享高保費1%折扣後，年繳保費為35萬4,222元。

根據家庭照顧者關懷總會調查，有長照需求的家庭每月平均照顧支出已突破2萬元，若加計專業醫療耗材與看護費用，整體支出可能高達每月3至8萬元。

如果望先生不幸於保單有效期間內，首次確診「嚴重阿茲海默氏症」或「嚴重巴金森氏症」，可獲得36%基本保額，即36萬元；同時符合保單條款規定之「長期照顧狀態」，則可再獲得36萬元「長期照顧一次保險金」，在疾病初期即可支應醫療與照護開銷，並減輕家庭長期照護負擔。

內政部 衛福部 失智症

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