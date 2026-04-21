保誠人壽推分紅綜合險 兼顧資產傳承及老年風險

因應人口老化，罹患失智症情況上升，保誠人壽推出「保誠人壽享扶利終身壽險（定額給付型）」，以英式分紅保單為基礎，結合嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症保險金給付與長照保險金，為三明治族打造兼顧個人與家庭的防護機制。

根據內政部2026年2月統計，65歲以上人口比例已突破20%，台灣正式邁入超高齡社會，隨著人口結構轉變，失智症盛行率亦持續攀升。

衛福部數據顯示，國內65歲以上長者失智症盛行率約為7.99%，其中以阿茲海默氏症（56.88%）為最大宗。

保誠人壽推出「保誠人壽享扶利終身壽險（定額給付型）」，以英式分紅保單為基礎，結合嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症保險金給付與長照保險金，為三明治族打造兼顧個人與家庭的防護機制。

「保誠人壽享扶利終身壽險（定額給付型）」為新台幣英式分紅綜合險，提供3年與6年兩種繳費年期，最低50萬新台幣即可投保。不僅有助於資產傳承，也能幫助分散與緩衝老年風險。

保單具備三大特色；首先為「分紅比例」，相較主管機關規定之70%，本商品將分紅比例提升至85%，讓保戶能更充分共享保險公司的經營成果。

第二為「初次罹患嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症保險金」，若首次確診「嚴重阿茲海默氏症」或「嚴重巴金森氏症」時，即給付36%基本保額，確保病發初期即具備充足醫療資金。

第三為「長期照顧一次保險金」，當診斷符合保單條款之「長期照顧狀態」時，同樣給付36%基本保額，以支應個人醫療與家庭支出需求。

以目前40歲的三明治族望先生為例，隨著父親健康狀況逐漸退化，他深刻體會到長期照護對家庭帶來的時間與金錢壓力，也開始思考，若未來自己面臨相同狀況，是否會成為孩子的負擔。

因此望先生投保「保誠人壽享扶利終身壽險（定額給付型）」，繳費3年，基本保險金額新台幣100萬，原始年繳保費35萬7,800元，享高保費1%折扣後，年繳保費為35萬4,222元。

根據家庭照顧者關懷總會調查，有長照需求的家庭每月平均照顧支出已突破2萬元，若加計專業醫療耗材與看護費用，整體支出可能高達每月3至8萬元。

如果望先生不幸於保單有效期間內，首次確診「嚴重阿茲海默氏症」或「嚴重巴金森氏症」，可獲得36%基本保額，即36萬元；同時符合保單條款規定之「長期照顧狀態」，則可再獲得36萬元「長期照顧一次保險金」，在疾病初期即可支應醫療與照護開銷，並減輕家庭長期照護負擔。