台灣人壽注資公建及綠能轉型 加碼4.5億投資吉信持股達45%

中信金（2891）旗下台灣人壽決議參與吉信公司現金增資案，將以每股新台幣10元認購普通股4,500萬股，總投資金額達4.5億元。

此次增資主要為支持吉信公司推動高雄市AI智能高效焚化爐BOT案之投資與營運發展，藉此強化相關基礎建設布局，並落實壽險資金多元運用策略。高雄市南區資源回收廠自2000年營運迄今，因高廠齡，機電設備長期處於高溫、高磨耗環境，時常發生破管造成非計畫性停爐，影響處理效率及操作穩定性，加上我國空氣汙染物排放標準日趨嚴格，高雄市政府規劃於既有廠區腹地內新建AI 智能高效焚化爐，取代既有舊廠，並以促進民間參與公共建設BOT方式辦理，以全面提升城市廢棄物處理量能與環境品質。

新廠規劃每日處理量達1,350公噸、設計垃圾熱值達2,800kcal/kg，並導入AI智慧管理系統、高效廢氣處理及發電系統，預計年處理量可達42萬公噸，未來將提升高雄市垃圾處理效能，也可同步強化能源回收與發電效益，成為高雄市重要的環保與能源基礎建設。

依公告內容，台灣人壽本次增資後，累計持有吉信股份達9,000萬股，投資金額約9億元，持股比例達45%，且目前無質押或其他權利受限情形。此次投資符合《保險法》對資金運用之規範，並未涉及營運模式變更。

據了解，該案早於114年3月28日經董事會決議授權總經理處理相關投資事宜，並於同年8月7日完成核准投資程序，此次增資則依既有合資協議持續投入資金。交易條件與價格均依合約規範辦理，付款條件亦依約執行。

台灣人壽近年積極參與公共建設及綠能轉型相關投資，透過BOT案切入基礎建設領域，不僅有助於穩定長期收益來源，也能配合政府推動智慧城市與環保政策。台灣人壽此次加碼投資，顯示其對AI智慧環保設施發展前景具信心，未來可望持續擴大相關布局。