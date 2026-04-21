快訊

郭智輝罹「隱形癌王」膽管癌 年過50歲最危險、早期徵兆和防治一次看

襪子訂單瘋狂湧入！台南百年布莊驚嚇發問 才知爆單功臣竟是日本巨星

日本自衛隊訓練傳彈藥爆炸 多人遭波及、3名隊員失去意識

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人壽注資公建及綠能轉型 加碼4.5億投資吉信持股達45%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）旗下台灣人壽決議參與吉信公司現金增資案，將以每股新台幣10元認購普通股4,500萬股，總投資金額達4.5億元。

此次增資主要為支持吉信公司推動高雄市AI智能高效焚化爐BOT案之投資與營運發展，藉此強化相關基礎建設布局，並落實壽險資金多元運用策略。高雄市南區資源回收廠自2000年營運迄今，因高廠齡，機電設備長期處於高溫、高磨耗環境，時常發生破管造成非計畫性停爐，影響處理效率及操作穩定性，加上我國空氣汙染物排放標準日趨嚴格，高雄市政府規劃於既有廠區腹地內新建AI 智能高效焚化爐，取代既有舊廠，並以促進民間參與公共建設BOT方式辦理，以全面提升城市廢棄物處理量能與環境品質。

新廠規劃每日處理量達1,350公噸、設計垃圾熱值達2,800kcal/kg，並導入AI智慧管理系統、高效廢氣處理及發電系統，預計年處理量可達42萬公噸，未來將提升高雄市垃圾處理效能，也可同步強化能源回收與發電效益，成為高雄市重要的環保與能源基礎建設。

依公告內容，台灣人壽本次增資後，累計持有吉信股份達9,000萬股，投資金額約9億元，持股比例達45%，且目前無質押或其他權利受限情形。此次投資符合《保險法》對資金運用之規範，並未涉及營運模式變更。

據了解，該案早於114年3月28日經董事會決議授權總經理處理相關投資事宜，並於同年8月7日完成核准投資程序，此次增資則依既有合資協議持續投入資金。交易條件與價格均依合約規範辦理，付款條件亦依約執行。

台灣人壽近年積極參與公共建設及綠能轉型相關投資，透過BOT案切入基礎建設領域，不僅有助於穩定長期收益來源，也能配合政府推動智慧城市與環保政策。台灣人壽此次加碼投資，顯示其對AI智慧環保設施發展前景具信心，未來可望持續擴大相關布局。

高雄市 高溫 增資

延伸閱讀

高齡化催生銀髮住宅新戰場 KPMG點出資金與開發關鍵

綠色行動力論壇23日登場／永豐銀董座曹為實：綠色金融 活絡綠能

複製0052爆紅模式？富邦啟動00662分割投票…價格有望重回20元發行價級距

美股回穩 00971持股迎結構性成長

相關新聞

新青安受理衝一年高點 3月受理戶數、金額雙雙攀升

財政部昨（20）日公布八大公股銀行3月辦理新青安貸款統計，受到2月農曆春節及228連假工作天數減少，基期較低，3月新青安受理及撥貸戶數與金額皆有回升。公股銀行認為，申請件數回歸剛性需求、正常化，加上整批房貸仍陸續交屋當中，成為支撐主要新青安進件的基本盤。

匯銀：發美元股利緩台幣波動 降低資金短時間大量集中匯出入壓力

金管會正在評估允許台灣上市公司可直接以「美元」發放股利，對此，匯銀人士則分析，以台積電為例，依照過往發股利的經驗，外資若沒有繼續投資台股，領取股息後就會陸續匯出，若能以美元發放股利，短線上預期有助於降低因換匯所引發的匯率波動。

國銀以房養老 寫最強第1季

據金管會2026年3月底統計，16家國銀累積核貸件數1萬663件、核貸額度628億元，首季新增323件、23.6億元，件數寫歷年同期新高。首季向來為業務淡季，如今卻逆勢衝高，顯示以房養老已由穩定成長轉入加速期。

國泰金：房價看漲動能轉弱

房價看漲動能轉弱，國泰金控昨（20）日公布4月國民經濟信心調查指出，過去半年有43.9%民眾認為房價漲幅超過3%，對於未來六個月的住宅房價走勢預測，同樣有44%民眾預期上漲逾3%，但其中預期房價大幅上漲超過10%者，比率從10.2%下降到9%，看漲動能出現轉弱跡象。

富邦「起家厝」 產險大樓上梁

富邦產險總部大樓昨（20）日舉行上梁典禮，預計2027年完工蛻變為地上27樓、地下五樓的新一代富邦產險總部大樓，富邦集團董事長蔡明忠出席典禮時表示，富邦集團自1961年從台灣第一家民營保險公司起家，富邦產險大樓更是富邦集團的「起家厝」，如今從拆除到新建，象徵富邦邁入下一個重要新里程碑。

永豐金永續評比 國際肯定

全球最具權威的碳排放揭露機構、非營利國際組織CDP（Carbon Disclosure Project, CDP）日前舉行頒獎典禮，永豐金控在最新公布的氣候變遷問卷評比中，榮獲最高評級「領導等級A級」，連續兩年獲此國際最高肯定，彰顯永豐金在氣候治理、減碳策略與行動成效上，持續展現金融業領航者的卓越表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。