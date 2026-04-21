國泰產險推「10分鐘理賠」遠距勘車上線 免到場、低碳又高效

為提升保戶服務效率與體驗，國泰產險宣布全面升級車險理賠流程，推出「遠距勘車」平台，透過數位科技導入，讓理賠作業大幅提速，最快可於10分鐘內完成核損，為產險理賠服務樹立新標竿。

國泰產險說明，當保戶發生車禍後，理賠人員可即時引導車主將車輛移動至事故地點附近的合作維修廠，由技師以智慧型手機拍攝車損照片與估價單並上傳平台，理賠人員即可遠端進行核損作業，無須親赴現場，大幅縮短等待時間。目前該公司已與全台逾20家維修廠簽署合作備忘錄，合作對象亦涵蓋電動車鈑噴專業大廠，強化服務量能。

相較傳統車險理賠流程，過去多需等待理賠人員到場查勘，保戶常面臨時間延誤與用車不便等困擾。國泰產險指出，此次「遠距勘車」平台由內部資訊團隊自主開發，理賠人員可即時線上檢視車輛受損部位、核對零件與維修費用，不僅提升效率，也優化整體理賠體驗，回應保戶對快速與便利服務的需求。

在推動數位轉型之餘，國泰產險亦積極拓展異業合作版圖，持續與更多維修廠洽談合作，期望打造涵蓋範圍更廣、服務深度更高的遠距勘車網絡，進一步提升服務可及性。

此外，「遠距勘車」亦結合ESG永續發展理念，預估每年可減少約2,000趟理賠人員實地勘查行程，降低交通碳排放，實踐低碳營運目標。國泰產險強調，未來將持續優化平台功能並推廣應用，透過數位工具簡化保險流程，讓理賠服務更即時、更貼近民眾需求，打造兼具效率與永續的現代理賠新模式。