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金管會擬開放上市櫃公司以美元發放現金股利 電子大廠高喊利多

經濟日報／ 本報綜合報導

金管會擬開放上市櫃公司以美元發放現金股利，主要以美元收付貨款、手上美元部位充裕的電子大廠普遍支持，筆電代工一哥暨AI伺服器組裝廠廣達（2382）高喊：「若能特別針對有美元需求的外資法人，以美元發放股利，對公司當然是利多」；近期台股「人氣王」、晶圓代工大廠聯電（2303），以及封測龍頭日月光投控（3711）也正向看待。

不過，金控業者則認為目前較無以美元配息的誘因。國泰金控分析，國泰金（2882）近期外資持股約20%出頭，較整體大盤外資持股50%低，亦遠較如台積電（2330）外資持股約70%，且以美元為功能性幣之企業為低，較無以美元配息的誘因。另主管機關目前尚未發布相關規範，是否採行，仍需視實際規定及做法明確後再行研議。

法人指出，盤點目前檯面上外資持股比重高、且公司手上美元部位充裕上市櫃公司，多半是科技廠，包括台積電、聯電、聯發科（2454）、日月光、廣達、鴻海（2317）與台達電（2308）等；金控則以國泰金、富邦金（2881）等大型金控較具代表性。

以台積電為例，目前外資持股比率約七成，該公司董事會日前決議，去年度第4季發放每股現金股利6元，合計發高達1,555.95億元現金股利，約超過49億美元，若能以美元發放給想領美元股息的外資法人，不僅可降低公司換匯成本，也讓相關外資股東更省事。

廣達認為，若能對外資法人發放美元股利，對公司而言自然是利多，主因公司有大量流動資產是美元部位，如此可減少換回新台幣來發放股利所造成的現金匯差。

富邦金 台達電 台積電

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