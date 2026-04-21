匯銀：發美元股利緩台幣波動 降低資金短時間大量集中匯出入壓力

金管會正在評估允許台灣上市公司可直接以「美元」發放股利，對此，匯銀人士則分析，以台積電（2330）為例，依照過往發股利的經驗，外資若沒有繼續投資台股，領取股息後就會陸續匯出，若能以美元發放股利，短線上預期有助於降低因換匯所引發的匯率波動。

另外，每逢大型企業季度發放股利，或是在7、8月密集配息時，往往央行也需提高警覺，防止新台幣出現大幅波動，匯銀人士認為，新制實施後，也有助央行更有效率維持新台幣動態穩定。

匯銀人士認為，此舉不僅有助上市櫃公司降低換匯成本，也可望改善每逢大型上市櫃公司發放股利時，大量資金在短時間集中從新台幣轉為美元，導致新台幣承受相當大的貶值壓力。

匯銀舉例，由於台股全體上市櫃公司的外資股東占比已達四成，尤其台積電外資持股比重更高達七成，加上台積電有90%皆為外國客戶，收款主要以美元為主，理論上股利若能以美元發放，不僅能更加方便，在換匯議題上，也能降低台幣匯兌操作。

新台幣匯價昨日以31.55元開盤，隨著台股盤中強勢上攻，匯價盤中也突破31.5元關卡，最高升至31.474元、勁揚逾1角，不過，尾盤在進口商逢低承接的美元買盤湧現之下，升幅也相對收斂，終場收在31.531元，升值6.5分，收盤創下逾一個半月以來新高，台北及元太外匯市場總成交金額16.745億美元。

匯銀人士指出，昨日外資偏向匯入，盤中升至31.5元下方後，進出口商的買賣力道較均衡，因此昨日接近午盤至下午盤較為震盪，直到尾盤部分進口商及交易員回補也進場買美元，也讓台幣終場的升勢收斂。

匯銀認為，戰爭談判雖沒有更樂觀的訊息，但股市仍持續創高，顯示金融市場反應趨於鈍化，若局勢持續維持狀態不變，研判對於台幣的影響層面會慢慢降低；另外，在外資朝向匯入帶動下，後續新台幣匯價有望朝偏升的格局看待，但由於逢低買盤的買壓不小，也難以讓匯價大幅走升，預期本周匯價將落在31.3元至31.7元區間震盪。

展望後續，市場仍持續關注中東局勢變化、外資是否持續匯入以及台股動態，另外，本周也將聚焦美國聯準會（Fed）新任主席提名人華許（Kevin Warsh），將出席參議院銀行委員會舉行的任命聽證會。匯銀人士表示，關注重點就看華許的談話是否會有超過市場預期的言論。