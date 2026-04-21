上市櫃發美元股利有影 對象限外國法人及自然人 有助減少匯損

金管會昨（20）日表示，擬開放上市櫃公司以美元發放現金股利，因涉及法規鬆綁、股務系統調整、及相關發放範圍、對象和配套機制等，法規調整預計7月上路，據了解，美元股利發放對象限於外國法人及自然人，因牽涉企業修改公司章程，市場預估最快2027年才會有美元股利發放。

一旦開放，代表台股迎向美元股利時代，將是邁向國際資本市場的一大步，預料金管會今天將宣布這項鬆綁。過去企業多次提出建議，但卡在相關法規，須與經濟部、中央銀行協調，如今拍板，反映金管會正面回應市場國際化需求。央行昨日則不回應。

彭博資訊引述知情人士說法報導，台灣金管會正考慮允許上市公司用美元發股利。知情人士表示，相關提議是由一些持有大量美元資產、且外資投資人占比較高的台灣企業提出。

據了解，這項制度鬆綁的關鍵推力來自外資比重提升。外資持股占台股市值比率，已由2016年僅37%、不到四成，十年後，攀升至2026年3月底的46%；加上如台積電（2330）等每季配息金額動輒上千億元，現行以新台幣配發機制下，企業與外資都得承擔換匯成本。

若允許企業以美元發放股利，企業與投資人都能「少繞一圈」。以美元收支為主的企業，可直接用外幣配息，降低匯率波動影響；外資股東也能直接領美元，減少換匯與匯損。

據了解，集保結算所已研議相關機制，金管會擬修正「股務處理準則」，訂定外幣股利發放流程、匯率折算基準，並要求股務機構建置股東外幣帳戶資料庫，同步調整公開資訊觀測站揭露格式。

相關人士表示，上市櫃公司若要發放美元股利，對象僅限外資法人及自然人，本土法人及自然人只能收新台幣股利。至於外資法人及自然人要收美元、或新台幣股利，由股東自行決定。

同時，經濟部需調整《公司法》函釋，央行也要配合檢討外匯規範；上市公司則須修訂章程，明定是否以美元發放股利，及匯兌成本由誰負擔。（編譯葉亭均、記者廖珮君、王奐敏、葉佳華）