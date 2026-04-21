永豐金永續評比 國際肯定

全球最具權威的碳排放揭露機構、非營利國際組織CDP（Carbon Disclosure Project, CDP）日前舉行頒獎典禮，永豐金控（2890）在最新公布的氣候變遷問卷評比中，榮獲最高評級「領導等級A級」，連續兩年獲此國際最高肯定，彰顯永豐金在氣候治理、減碳策略與行動成效上，持續展現金融業領航者的卓越表現。

CDP為國際機構投資人與資本市場高度重視的氣候資訊揭露平台，透過一致性的問卷架構，協助利害關係人了解企業在氣候風險管理與因應作為上的整體表現。近年CDP持續與國際永續揭露趨勢接軌，強化資訊可比性，永豐金本次再度獲得CDP氣候變遷評比最高評級，顯示在氣候治理制度、管理作為及資訊揭露品質等面向，具備穩健且與國際標準接軌的管理基礎。

永豐金已承諾2030年達成自身營運淨零排放、2050年達成全資產組合淨零排放，並持續推動各項淨零相關行動。在具體作為方面，永豐金已完成科學基礎減量目標（Science Based Targets, SBT）設定並通過驗證；在自身營運上，自主導入再生能源用電，並同步推動節能改善措施及導入內部碳定價機制，強化營運減碳管理。此外，也持續發展再生能源相關融資業務，長期支持能源轉型，為國內唯一連續十年獲頒經濟部能源署「光鐸獎－優良金融服務獎」的金融業者。

在投融資策略方面，永豐金承諾將於2030年前全面撤出無具轉型作為的燃料煤及非常規油氣相關的投融資業務，並將持續發展永續金融商品與服務，透過持續與客戶議合，攜手客戶朝低碳轉型之路前進。

永豐金近年在多項國際指標型永續評比表現亮眼，包括持續入選DJBIC世界指數與新興市場指數成分股，並獲選S&P 2026年永續年鑑Top 5%。永豐金表示，未來將持續以氣候治理為核心，深化永續金融商品與服務，協助企業與社會共同邁向低碳轉型，並以實際行動為環境與社會創造長期正向價值。