快訊

MLB／李灝宇敲雙安！生涯首長打是直擊「綠色怪物」二壘打

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐金永續評比 國際肯定

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
永豐金控再度蟬連CDP最高評級A級，由永豐金控風控長楊敦仁（右）代表受獎。永豐金控／提供
永豐金控再度蟬連CDP最高評級A級，由永豐金控風控長楊敦仁（右）代表受獎。永豐金控／提供

全球最具權威的碳排放揭露機構、非營利國際組織CDP（Carbon Disclosure Project, CDP）日前舉行頒獎典禮，永豐金控（2890）在最新公布的氣候變遷問卷評比中，榮獲最高評級「領導等級A級」，連續兩年獲此國際最高肯定，彰顯永豐金在氣候治理、減碳策略與行動成效上，持續展現金融業領航者的卓越表現。

CDP為國際機構投資人與資本市場高度重視的氣候資訊揭露平台，透過一致性的問卷架構，協助利害關係人了解企業在氣候風險管理與因應作為上的整體表現。近年CDP持續與國際永續揭露趨勢接軌，強化資訊可比性，永豐金本次再度獲得CDP氣候變遷評比最高評級，顯示在氣候治理制度、管理作為及資訊揭露品質等面向，具備穩健且與國際標準接軌的管理基礎。

永豐金已承諾2030年達成自身營運淨零排放、2050年達成全資產組合淨零排放，並持續推動各項淨零相關行動。在具體作為方面，永豐金已完成科學基礎減量目標（Science Based Targets, SBT）設定並通過驗證；在自身營運上，自主導入再生能源用電，並同步推動節能改善措施及導入內部碳定價機制，強化營運減碳管理。此外，也持續發展再生能源相關融資業務，長期支持能源轉型，為國內唯一連續十年獲頒經濟部能源署「光鐸獎－優良金融服務獎」的金融業者。

在投融資策略方面，永豐金承諾將於2030年前全面撤出無具轉型作為的燃料煤及非常規油氣相關的投融資業務，並將持續發展永續金融商品與服務，透過持續與客戶議合，攜手客戶朝低碳轉型之路前進。

永豐金近年在多項國際指標型永續評比表現亮眼，包括持續入選DJBIC世界指數與新興市場指數成分股，並獲選S&P 2026年永續年鑑Top 5%。永豐金表示，未來將持續以氣候治理為核心，深化永續金融商品與服務，協助企業與社會共同邁向低碳轉型，並以實際行動為環境與社會創造長期正向價值。

減碳 氣候變遷 再生能源

延伸閱讀

百年師培到永續治理 台南大學獲天下大學公民獎肯定

元智大學獲天下公民獎亞軍 校長：對大學角色的提醒

格上租車 讓低碳移動成為日常

中原大學獲天下大學公民獎 跨域創新展現大學影響力

相關新聞

新青安受理衝一年高點 3月受理戶數、金額雙雙攀升

財政部昨（20）日公布八大公股銀行3月辦理新青安貸款統計，受到2月農曆春節及228連假工作天數減少，基期較低，3月新青安受理及撥貸戶數與金額皆有回升。公股銀行認為，申請件數回歸剛性需求、正常化，加上整批房貸仍陸續交屋當中，成為支撐主要新青安進件的基本盤。

匯銀：發美元股利緩台幣波動 降低資金短時間大量集中匯出入壓力

金管會正在評估允許台灣上市公司可直接以「美元」發放股利，對此，匯銀人士則分析，以台積電為例，依照過往發股利的經驗，外資若沒有繼續投資台股，領取股息後就會陸續匯出，若能以美元發放股利，短線上預期有助於降低因換匯所引發的匯率波動。

國銀以房養老 寫最強第1季

據金管會2026年3月底統計，16家國銀累積核貸件數1萬663件、核貸額度628億元，首季新增323件、23.6億元，件數寫歷年同期新高。首季向來為業務淡季，如今卻逆勢衝高，顯示以房養老已由穩定成長轉入加速期。

國泰金：房價看漲動能轉弱

房價看漲動能轉弱，國泰金控昨（20）日公布4月國民經濟信心調查指出，過去半年有43.9%民眾認為房價漲幅超過3%，對於未來六個月的住宅房價走勢預測，同樣有44%民眾預期上漲逾3%，但其中預期房價大幅上漲超過10%者，比率從10.2%下降到9%，看漲動能出現轉弱跡象。

富邦「起家厝」 產險大樓上梁

富邦產險總部大樓昨（20）日舉行上梁典禮，預計2027年完工蛻變為地上27樓、地下五樓的新一代富邦產險總部大樓，富邦集團董事長蔡明忠出席典禮時表示，富邦集團自1961年從台灣第一家民營保險公司起家，富邦產險大樓更是富邦集團的「起家厝」，如今從拆除到新建，象徵富邦邁入下一個重要新里程碑。

永豐金永續評比 國際肯定

全球最具權威的碳排放揭露機構、非營利國際組織CDP（Carbon Disclosure Project, CDP）日前舉行頒獎典禮，永豐金控在最新公布的氣候變遷問卷評比中，榮獲最高評級「領導等級A級」，連續兩年獲此國際最高肯定，彰顯永豐金在氣候治理、減碳策略與行動成效上，持續展現金融業領航者的卓越表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。