富邦「起家厝」 產險大樓上梁

富邦產險總部大樓昨（20）日舉行上梁典禮，預計2027年完工蛻變為地上27樓、地下五樓的新一代富邦產險總部大樓，富邦集團董事長蔡明忠出席典禮時表示，富邦集團自1961年從台灣第一家民營保險公司起家，富邦產險大樓更是富邦集團的「起家厝」，如今從拆除到新建，象徵富邦邁入下一個重要新里程碑。

蔡明忠出席典禮時表示，富邦集團自1961年從台灣第一家民營保險公司起家，走過65年的時光，至今成為橫跨金融、電信、不動產、公益、文創等領域之綜合性集團，富邦產險大樓是富邦集團的「起家厝」，更是象徵承先啟後的精神堡壘。富邦產險大樓從拆除到新建，象徵富邦邁入下一個重要新里程碑，亦是企業致力ESG、推動城市更新與社會共好之具體實踐。

位於建國南路與仁愛路交叉口的富邦產險大樓是富邦集團的「起家厝」，舊有大樓原為地上14樓、地下4樓的建物，據了解，富邦集團大家長蔡萬才與家族過去一直住在富邦產險大樓頂樓，直至2009年才因購買新家搬離此處，因此這棟樓對於富邦集團來說更具有意義。

而該大樓在2002年因331地震而造成損害，當時曾進行建築物結構補強，讓整棟大樓的安全性升級。2020年11月大樓通過危老重建申請核准，2021年發包予達欣工程進行大樓拆除及後續新建工程，並委託英國建築大師 Richard Rogers 所屬之 RSHP 團隊，以及國內薛昭信建築師事務所，依據危老加速重建條例，重建為地上27樓、地下五樓的商辦大樓，預計2027年完工。

富邦金控（2881）指出，富邦產險總部大樓重建後，其辦公空間設計提供「以人為本」的舒適辦公氛圍，以開放式辦公概念提供寬敞空間，並設置員工幸福食堂、健身房等設施，一樓東南角規劃開放空間，設置造景景觀、座椅、停駐空間供鄰近居民與學生使用。不僅有利重塑都市市容，也有助富邦產險獲取長期穩定租金收益，並帶動周邊商業活動量能。而據市場估算，改建後價值超過160億元。