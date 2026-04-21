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國泰金：房價看漲動能轉弱

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

房價看漲動能轉弱，國泰金控（2882）昨（20）日公布4月國民經濟信心調查指出，過去半年有43.9%民眾認為房價漲幅超過3%，對於未來六個月的住宅房價走勢預測，同樣有44%民眾預期上漲逾3%，但其中預期房價大幅上漲超過10%者，比率從10.2%下降到9%，看漲動能出現轉弱跡象。

同時，買賣房意願指數則同步呈現下滑，其中，賣房意願指數更下探2021年8月以來新低點。

國泰金4月調查指出，在買賣房意願方面，4月調查數據顯示不動產市場氣氛偏向保守。買房意願指數從上月的-43.1略微下滑至-43.4，且有高達63.9%的民眾認為目前不是買房時機，20.6%民眾認為現在是買房時機，較前月減少0.5個百分點，顯示在高房價與政策調控下，潛在買方的入市意願依舊低迷。

賣房意願指數由上月的-30.4降至-36.8，不僅連續數月下滑，更創下自2021年8月以來的新低紀錄，前低為2021年7月的-46.5。調查顯示，目前僅有22.2%的民眾認為是賣房時機，較前月減少3.6個百分點，而認為現在不是賣房時機的比例高達59%，較前月增加2.8個百分點，反映出屋主在沒有急迫資金需求下，普遍抱持惜售的心理，不願輕易降價求售。

國泰金控另針對民眾對於居住地住宅價格變化進行調查，在過去6個月居住地的住宅價格變化中，有43.9%的民眾認為房價漲幅超過3%，其中含大漲逾10%者占10.2%，另有37.9%的民眾認為房價持平，漲幅在正負3%區間內，僅約18.2%的民眾認為房價下跌。

針對未來六個月的房價預期，雖然仍有44.3%的民眾預期房價會持續上漲超過3%，但數據顯示，預期房價將大幅上漲超過10%者，已從3月的10.2%下降至9%；同時，預期未來半年房價將下跌超過3%的民眾比例也微幅上升至20.4%，反映民眾對房價動能呈現轉弱跡象。

調查同步揭露民眾對個人薪資所得的看法，恐怕也是影響房市購買意願的關鍵因素。數據顯示，認為目前薪資所得較過去半年增加的比例由29.3%降至24.6%，下滑4.7個百分點，另有13.7%民眾的薪資所得較過去半年減少，與3月相比增加2.7個百分點，薪資現況指數由18.3降至10.9；預期未來半年薪資會增加的比例也從26.8%降至23.7%，使得薪資展望指數由16.9降至10.6。在預期收入減少、房價居高不下的雙重壓力下，可能使潛在買方傾向於延後購屋。

整體來看，目前房市呈現「買方不進場、賣方不退讓」的僵局，在看漲動能轉弱、買賣意願指數雙雙下跌的情況下，近期房市交易量恐將持續盤整承壓。

國泰金 房價 買房

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