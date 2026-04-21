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新青安受理衝一年高點 3月受理戶數、金額雙雙攀升

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
財政部20日公布八大公股銀行3月辦理新青安貸款統計。聯合報系資料照
財政部20日公布八大公股銀行3月辦理新青安貸款統計。聯合報系資料照

財政部昨（20）日公布八大公股銀行3月辦理新青安貸款統計，受到2月農曆春節及228連假工作天數減少，基期較低，3月新青安受理及撥貸戶數與金額皆有回升。公股銀行認為，申請件數回歸剛性需求、正常化，加上整批房貸仍陸續交屋當中，成為支撐主要新青安進件的基本盤。

其中，3月合計受理戶數4,775戶、受理金額402.9億元，雙雙創下去年4月以來新高；3月撥貸戶數4,251戶、撥貸金額345.8億元則是今年以來最高。

根據統計，今年3月公股銀行受理新青安戶數4,775戶，受理金額402.9億元，與今年2月單月相比，受理戶數及金額分別月增2,077戶、189.3億元，月增77%、89%，皆創去年4月以來新高；3月撥貸戶數4,251戶、撥貸金額345.8億元，與2月相比，也分別增加1,574戶及132.9億元，月增率分別為59%、62%。

檢視八大行庫3月受理新青安情形，其中，土銀受理1,260戶最高，臺銀受理914戶居次、合庫509戶位居第三，另外，彰銀、一銀、兆豐銀受理皆超過400戶，華銀及台企銀則分別受理392戶及298戶。

若與今年2月相比，八大行庫當中，僅有合庫銀受理戶數減少，其餘皆為增加，其中，又以土銀單月增加754戶最多，其次是臺銀月增499戶、彰銀（2801）月增250戶，其餘華銀、一銀、台企銀、兆豐銀3月受理戶數皆月增逾百戶。

至於撥貸金額方面，八大行庫在3月撥貸額則有全面回升，與2月相比，臺銀撥貸月增40.61億元最多、兆豐銀撥貸月增20.58億元居次，土銀、華銀、彰銀、合庫撥貸月增也同步超過10億元，一銀及台企銀撥貸月增則落在10億元以下。

公股銀行主管表示，2月因工作天數少基期較低，相較之下，3月受理及撥貸情況皆有回升，隨著申請新青安件數回歸剛性需求、正常化，加上整批房貸仍陸續交屋當中，成為支撐主要新青安進件的基本盤，儘管新青安7月將在屆期，但案件量看起來並沒有因此而暴衝。

公股銀行主管認為，目前房價雖略有彈性空間，但因建築成本仍持續往上走，預料價格下調的空間依舊有限，買賣雙方對於價格持續拉鋸中，另外，隨著預售屋新建案越來越少，目前可預見未來的房貸及撥貸案件將持續下滑。

一銀 土銀 台企銀

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