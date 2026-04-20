奧丁丁股東同意延長閉鎖期12個月 參與股東持股逾99%

區塊鏈科技業者奧丁丁集團20日宣布，包括大股東SBI控股公司及相關既有股東同意，將股份鎖定再延長12 個月，目前參與股東合計持有逾99%閉鎖期股份。奧丁丁指出，本次延長預期有助提升市場對公司未來一年在公眾流通股份（public float）的能見度，有助於維持股份供給結構的穩定性。反映長期股東的持續參與，以及對公司策略方向的一貫認同。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，感謝SBI與所有長期股東的持續支持。這份一致立場，反映了股東與公司對長遠發展方向的共同看法，讓奧丁丁得以持續專注於推進全球支付基礎建設，並落實合規優先的成長策略。

奧丁丁在去年10月16日以直接上市（Direct Listing）方式在那斯達克全球市場掛牌，參考價10美元，股價當日大漲一度觸及90美元，但隨後一路下跌，奧丁丁強調大股東並未賣股套現，今天再宣布主要股東同意閉鎖期再延後12個月。奧丁丁19日收5.29美元。

奧丁丁去年底至今年積極衝刺在美國市場跨境支付基礎建設，合規營運範圍涵蓋美國41州，旗下專為全球企業打造的合規跨境支付基礎建設OwlPay持續推進全球執照藍圖，目前以歐盟虛擬資產服務業者（VASP）資格營運，並於日本取得電子支付代行業（銀行 API）執照。近期跨境匯款App「OwlPay Cash」進軍美國匯款業務、與Visa合作使簽帳金融卡直接入金購買USDC穩定幣、積極打造美國與亞洲穩定幣跨境結算網路。