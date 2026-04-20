淡季不淡！國銀以房養老首季爆量 背後三大關鍵原因曝

據金管會2026年3月底統計，16家國銀累積核貸件數1萬663件、核貸額度628億元，首季新增323件、23.6億元，件數寫歷年同期新高。首季向來為業務淡季，如今卻逆勢衝高，顯示以房養老已由穩定成長轉入加速期。

回顧發展，自2015年開辦以來，以房養老長期維持溫和擴張。2015年至2024年間，每年新增核貸件數多落在760至1,200件、核貸額45至65億元，換算每季約200~300件、12~16億元，成長動能平穩。

但2025年出現明顯轉折，每季平均新增件數全面站上300件，核貸額同步突破20億元。2026年延續動能，首季即達323件、23.6億元，不僅未受淡季影響，反而進一步放大，顯示市場需求進入新一輪擴張。

銀行圈分析，動能升溫有三大主因：一是民眾對產品接受度提升；二是高齡族群逐步建立「自主規劃退休金流」的觀念；三是房市維持高檔，帶動可貸額度上升，形成正向循環。

以雙北為例，房屋估值由2,000萬元升至2,400萬元，在六成核貸下，可貸金額增加240萬元。以60歲申貸、領取30年、年息2%試算，每月可多領約8,000元，明顯提升退休現金流，強化申貸誘因。

從承作結構來看，市場高度集中於公股行庫。首季新增核貸件數中，合庫、土銀、第一銀、華南銀、台銀與兆豐等銀六大公股行庫合計319件，占比98%；核貸額23.32億元，占比同樣達98%。

其中合庫單季增加113件、7.42億元，單一銀行即貢獻逾三成，扮演主要推手。

此外，政策面正進一步放大需求。銀行主管指出，2026年政府推動「全齡金融」，以房養老成為關鍵工具，未來若結合長照機構，貸款資金可直接撥付機構，有助降低挪用風險並提升使用效率。

在高齡化與高房價交織下，以房養老已轉向退休金流的重要來源，後續成長動能仍可望延續。