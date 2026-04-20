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金價重回多頭？臺銀：本周有機會挑戰4,900美元 接近這價位有壓

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
金價已連三周收紅。示意圖。路透
金價已連三周收紅。示意圖。路透

金價已連三周收紅，上周傳出美伊將舉行第二輪談判的消息，中東和平曙光再現，激勵金價突破4,800美元，臺銀指出，後續雖有跌破惟幅度不大且不久後即回到4,800美元之上，顯示下方支撐不弱，本周有機會挑戰4,900美元；惟金價逐步接近5,000美元整數關卡，壓力恐逐漸加大，加上地緣政治消息反覆，市場情緒可能轉趨謹慎。

臺銀貴金屬部報告分析，上周金價主要仍受中東局勢與油價波動影響，周線收帶上下影線的紅K線，季均線上揚，中期趨勢偏多，周二突破4,800美元整數價位，後續雖有跌破惟幅度不大且不久後即回到4,800美元之上，顯示下方支撐不弱，本周有機會挑戰4,900美元；惟金價逐步接近5,000美元整數關卡，壓力恐逐漸加大，加上周末伊朗宣布關閉荷莫茲海峽，直到美國解除其港口的封控，地緣政治消息反覆，市場情緒可能轉趨謹慎，若金價跌破10日線(約4,760美元)支撐，可能進一步下探至4,600至4,700美元區間。

本周數據方面關注重點為美國3月零售銷售數據，可由其觀察美伊戰事對美國民間消費的影響程度；事件方面則密切關注美伊談判進展及荷莫茲海峽通航狀況。

中東 金價 臺銀

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