奧丁丁集團獲SBI與既有股東支持 股份閉鎖期延長 12 個月

以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. ，今日宣布SBI控股公司及公司相關既有股東已同意將股份鎖定安排再延長12個月，參與股東合計持有逾99%閉鎖期股份。

奧丁丁表示，本次延長預期有助提升市場對公司未來一年在公眾流通股份（public float）的能見度，並有助於維持股份供給結構的穩定性。

奧丁丁認為，此舉反映了長期股東的持續參與，以及其對公司策略方向的一貫認同。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，我們由衷感謝SBI、北尾吉孝社長以及公司所有長期股東的持續支持。他強調，這反映了股東與公司對長遠發展方向的共同看法，讓奧丁丁得以持續專注於推進全球支付基礎建設，並落實合規優先的成長策略。

奧丁丁目前的合規營運範圍涵蓋美國41州，為旗下專為全球企業打造的合規跨境支付基礎建設OwlPay奠定穩固根基。除美國市場外，本公司持續推進全球執照藍圖，目前以歐盟虛擬資產服務業者（VASP）資格營運，並於日本取得電子支付代行業（銀行 API）執照。SBI 及本公司相關既有股東的持續支持，將為奧丁丁推進全球執照與業務布局提供堅實後盾。