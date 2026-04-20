國泰推小樹購「健康生活節」 刷CUBE信用卡最高享8.3%小樹點回饋

不只守護身體健康，財務健康也要夠強壯，國泰長期關注民眾身心與財務健康，致力打造涵蓋健康促進、全齡保障及投資理財等多元化服務。為了協助客戶實現更有品質的生活，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行，自即日起至5月17日攜手神坊資訊旗下電商平台「小樹購」，推出春季限定「健康生活節」，主打「聰明用點、健康加值」，全站指定消費刷CUBE信用卡，最高可享8.3%小樹點回饋，搭配點數折抵，讓每一筆消費都更有價值。今年更全新推出「小樹好康任務」，國泰世華卡友或國壽保戶只要完成會員註冊、首購、綁定身分、消費或使用點數折抵等任務，即可獲得獎勵，最高可獲得200點小樹點（生活），鼓勵民眾透過點數折抵與高回饋機制，打造更精打細算、兼顧健康的聰明消費新模式。

今年「健康生活節」亦同步推出「點數邊賺邊用」體驗，國泰世華卡友或國壽保戶只要於活動期間，在小樹購平台使用小樹點單筆消費折抵達5,000點，再送200點小樹點（生活）。換言之，民眾靈活運用小樹點（生活）進行折抵，除可降低實際支出外，同時還可持續累積新點數，以聰明消費開啟高品質健康新生活。

國泰人壽保戶只要加入「FitBack健康吧」會員，可先至國壽App的「FitBack健康吧」專區，領取指定折扣碼，即可在活動期間於「小樹購」消費時，享單筆滿1,200元現折100元優惠。「小樹購」平台內涵營養保健、內外在保養及健康居家樂活等各類商品，讓保戶能透過點數折抵、現折優惠，以實惠的價格入手健康好物，積極實踐健康生活新日常。

國泰世華卡友或國壽保戶完成指定身分驗證後，可享最高2%小樹點（生活）回饋無上限。同時國泰世華CUBE卡友於「小樹購」刷CUBE信用卡消費，最高可享6.3%小樹點（信用卡）回饋，包含切換「玩數位」權益3.3%，及透過CUBE App領券加碼3%，上限300點小樹點（信用卡）。此外，每周三「卡友日」CUBE卡友專屬優惠，使用指定折扣碼單筆滿1,000元即可現折100元。

此外，「小樹幸運轉轉樂」天天登入、天天抽好康，凡於活動期間，國泰世華卡友或國壽保戶登入「小樹購」平台，至指定網頁點擊「抽獎」按鈕，即可參加抽獎活動乙次，獎項包含小樹點（生活）、小樹購折價券，還有各種好康商品優惠碼，隨抽隨送、人人有獎，讓點數與優惠持續入袋。同時每周二加碼推出「限時樹購」活動，多款精選商品限時限量，於中午準時開賣，提供高CP值搶購機會，民眾可要把握時間輕鬆入手超值好物。