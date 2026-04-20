國泰產險攜手20多間維修廠推「遠距勘車」 車輛核損最快10分鐘完成

為提供保戶更具效率的服務體驗，國泰產險宣布車險理賠全面升級，打造「遠距勘車」平台，理賠人員於事故當下引導保戶將車輛移動至事故現場鄰近的合作維修廠，檢修技師僅需透過智慧型手機拍下車輛受損照片與估價單，上傳至「遠距勘車」平台，理賠人員無需親自到場即可遠距核損，最快可於10分鐘完成；目前國泰產險已與全台20多間維修廠簽署合作備忘錄(MOU)，其中亦包含具規模的電動車鈑噴專修大廠。

以往傳統車險理賠流程中，保戶發生車禍後，車輛進入維修廠，往往需請理賠專員親自到場查勘受損狀況，這段等待時間通常為保戶最焦慮且急需用車的時刻。國泰產險表示：「數位化不只是技術的提升，更源自於對保戶需求的深刻理解。此次推出的『遠距勘車』平台，由國泰產險資訊部門自行開發，讓理賠人員能即時線上檢視車輛損害部位、核對零配件與維修工資，提升理賠效率與客戶體驗。」

為了推動理賠服務的全面數位化，國泰產險不僅在技術運用面努力，更積極展開異業合作，持續向多間維修廠進行合作洽談，期望建立既廣且深的遠距勘車合作體系。「遠距勘車」亦是國泰產險落實 ESG 永續發展的重要一環，期能省下理賠人員實體勘車行程約2,000趟，降低因交通工具產生的二氧化碳排放，將金融服務與環境保護緊密結合，打造「低碳理賠」的新標竿。

國泰產險未來將持續優化「遠距勘車」平台的操作功能，並期望能推廣此項服務普及，將複雜的保險流程，轉化為指尖上的便利。未來亦將持續利用數位工具解決保戶痛點，讓保險不再是生硬的契約，而是隨時隨地守護保戶最強大的數位後盾。