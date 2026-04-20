聽新聞
0:00 / 0:00
中東戰事利空鈍化 股匯齊揚新台幣收31.531元
中東局勢遲未明朗，不過避險情緒逐漸淡化，新台幣延續反彈氣勢，今天盤中強漲逾1角、挺進31.4元價位，收盤收31.531元，升值6.5分，創逾一個半月新高，台北及元太外匯市場總成交金額則收斂至16.745億美元。
週末一度傳出，伊朗將「完全開放」荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），激勵國際股市上漲，隨後伊朗軍方宣布再度關閉荷莫茲海峽，市場重回觀望，美伊談判再增添變數。
儘管中東戰事反反覆覆，利空逐漸鈍化。台股今天盤中攻上37344.50點續寫新高，不過台積電尾盤翻黑，指數創高後壓回，收在36958.80點，上漲154.46點，37000點得而復失。
新台幣兌美元今天以31.55元開盤，隨著台股強勢上攻、熱錢流入，匯價突破31.5元關卡，最高升抵31.474元、勁揚逾1角，不過進口商逢低承接的美元買盤湧現，轉為在31.480至31.500的區間盤整，尾盤升幅收斂，收在31.531元，仍創3月3日以來新高。
外匯交易員表示，中東局勢未完全落幕，但利空逐漸鈍化，投資人解讀戰事接近尾聲，避險情緒明顯降溫，美元指數一度回落至97價位，非美貨幣順勢反彈。
4月以來，新台幣已經升破4角，近日於31.5元附近整理。外匯交易員直言，今天除了外資匯入，出口商有感於「最近實在漲太多」，不敢再觀望，趕緊進場拋匯，進口商也積極敲進美元；畢竟31.5元是個重要心理關卡，買賣雙方拉鋸之下，推測新台幣可能暫於31.5元整理，後續則看台股是否繼續上攻，吸引熱錢流入，進一步推升匯價。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。