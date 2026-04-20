中東戰事利空鈍化 股匯齊揚新台幣收31.531元

中東局勢遲未明朗，不過避險情緒逐漸淡化，新台幣延續反彈氣勢，今天盤中強漲逾1角、挺進31.4元價位，收盤收31.531元，升值6.5分，創逾一個半月新高，台北及元太外匯市場總成交金額則收斂至16.745億美元。

週末一度傳出，伊朗將「完全開放」荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），激勵國際股市上漲，隨後伊朗軍方宣布再度關閉荷莫茲海峽，市場重回觀望，美伊談判再增添變數。

儘管中東戰事反反覆覆，利空逐漸鈍化。台股今天盤中攻上37344.50點續寫新高，不過台積電尾盤翻黑，指數創高後壓回，收在36958.80點，上漲154.46點，37000點得而復失。

新台幣兌美元今天以31.55元開盤，隨著台股強勢上攻、熱錢流入，匯價突破31.5元關卡，最高升抵31.474元、勁揚逾1角，不過進口商逢低承接的美元買盤湧現，轉為在31.480至31.500的區間盤整，尾盤升幅收斂，收在31.531元，仍創3月3日以來新高。

外匯交易員表示，中東局勢未完全落幕，但利空逐漸鈍化，投資人解讀戰事接近尾聲，避險情緒明顯降溫，美元指數一度回落至97價位，非美貨幣順勢反彈。

4月以來，新台幣已經升破4角，近日於31.5元附近整理。外匯交易員直言，今天除了外資匯入，出口商有感於「最近實在漲太多」，不敢再觀望，趕緊進場拋匯，進口商也積極敲進美元；畢竟31.5元是個重要心理關卡，買賣雙方拉鋸之下，推測新台幣可能暫於31.5元整理，後續則看台股是否繼續上攻，吸引熱錢流入，進一步推升匯價。