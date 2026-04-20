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獨／國票金改選…7名委託書徵求人出列 元大和群益助陣公股

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國票金改選，7名委託書徵求人出列，元大和群益出手助陣公股。圖／本報資料照片
國票金改選，7名委託書徵求人出列，元大和群益出手助陣公股。圖／本報資料照片

今天是國票金控委託書徵求人提名作業最後一天，知情人士透露，為了確保國票金此次5月29日的股東會「滴水不漏」，順利召開選出公股過半的席次，財政部為首的公股陣營決定出面徵求委託書，推出3位徵求人，而耐斯集團則推出4位徵求人，且一併支持包括公股8席在內的11席候選人，引人矚目之處在於，除了三大民間委託書徵求通路之外，財政部再度出面請出龍頭券商元大證券助陣徵求委託書，此外，包括群益證券亦為國票金委託書徵求通路，公股的必勝決心由此可見。

據指出，耐斯的4位徵求人，包括了耐斯投資、耐斯資融、國證投資開發及歐聯國際租賃四間公司，而公股陣營方面的徵求人，則由一銀、合庫、台企銀等三家擔任，除了包括全通、聯洲、長龍等三大民間通路之外，元大證券與群益證券則為公股陣營的券商徵求通路，龍頭券商元大證券的委託書徵求戰力，向來遙遙領先其他券商，這次財政部也再度請出元大證券襄助公股，這也是財政部繼彰銀經營權之爭後，再度請出元大證券幫忙，而群益證券大股東林鴻南本身也是國票金的股東，持股2.5%，先前已向公股表態願支持公股，不僅本身會票投公股，而旗下的群益證券也作為公股的徵求通路。

另一個引人矚目之處在於，耐斯不只票投自家3席候選人，連同公股陣營所推派的8席候選人，也在耐斯集團所開出的徵求支持名單之列，這也顯見耐斯集團的確為公股的忠實盟友。

儘管公股、耐斯、人旺、台鋼上周「大和解」同意達成15席同額選舉的董事席次分配，但據側面了解，四大股東之間的「互信基礎」仍不穩，公股也擔心萬一到時候四大股東裡，其中有股東不出席，最嚴重的恐怕會導致股東會流會。而公股所擔心的不無道理，因為公股持股大約22%，耐斯集團持股大約9.99%，若再加上宏泰集團2.5%，則持股比重大約在35%左右，倘若人旺集團或台鋼集團在上周大和解之後改變心意，合計大約17%的股權不出席，則的確股東會將有因為出席股東不過半而流會的風險，尤其是上周五大和解之後，仍有一些有心人士對外放話批評財政部，也讓財政部提高警覺。

也因此，公股才決定仍要出面徵求委託書，以防萬一；至於台鋼或人旺即使不徵求委託書，但若以在上周五和解名單的分配席次1席及3席，以兩方各自大約7%以及接近10%的股權，都可選上協商時談好的分配席次。

台企銀 財政部 耐斯

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