快訊

專訪／軍購怎麼花？黃國昌：台灣寧買50萬美元故障款 不買5萬好無人機

治安惡化、歧視移民、生活成本高 大陸年輕人不做「美國夢」了

高雄綠營權力交棒？黃捷登記角逐市黨部主委 陳其邁布局浮上檯面

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦產險總部大樓舉行上樑典禮 蔡明忠：象徵富邦邁入重要新里程碑

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦產險總部大樓上樑典禮，富邦集團董事長蔡明忠(左四)、富邦產險董事長許金泉(右四)、富邦證券董事長程明乾(左二)、富邦建設董事長宋良政(右三) 、華業建築師薛昭信(右二)、RSHP上海副總監Simon Tonks(右一)、達欣工程董事長王人正(左三)、建築師喻台生(左一)共同出席。富邦產險／提供
富邦產險總部大樓上樑典禮，富邦集團董事長蔡明忠(左四)、富邦產險董事長許金泉(右四)、富邦證券董事長程明乾(左二)、富邦建設董事長宋良政(右三) 、華業建築師薛昭信(右二)、RSHP上海副總監Simon Tonks(右一)、達欣工程董事長王人正(左三)、建築師喻台生(左一)共同出席。富邦產險／提供

富邦產險總部大樓於20日舉行上樑典禮，預計2027年完工蛻變為地上27樓、地下5樓的新一代富邦產險總部大樓，不僅代表富邦集團傳承與再出發，更是以實際行動表達對政府都市更新政策的支持，大樓設計並朝友善環境與幸福職場雙軌規劃，提升員工福祉，具體實踐企業社會共好願景。

今日出席典禮的富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團自1961年從台灣第一家民營保險公司起家，走過65年的時光，至今成為橫跨金融、電信、不動產、公益、文創等領域之綜合性集團，富邦產險大樓是富邦集團的「起家厝」，更是象徵承先啟後的精神堡壘。富邦產險大樓從拆除到新建，象徵富邦邁入下一個重要新里程碑，亦是企業致力ESG、推動城市更新與社會共好之具體實踐。

富邦產險大樓曾因2002年331地震受損並完成結構補強，後於2020年核准危老重建，2021年發包由達欣工程負責拆除及新建，並委託英國建築大師 Richard Rogers 所屬之 RSHP 團隊，以及國內薛昭信建築師事務所，依據危老加速重建條例，設計地上 27 樓、地下 5 樓的新一代富邦產險總部大樓。

RSHP 資深設計總監 Ivan Harbour 表示，富邦產險總部大樓舉行上樑典禮是一項令人振奮的里程碑。竣工後，這棟地標性建築將延續富邦在台北市深厚的歷史淵源，協助企業在一個專為促進交流與社群凝聚而設計的現代化工作環境中，靈活應變、持續成長。隨著上樑儀式完成，這棟建築正式屹立於城市天際線之上，進一步彰顯其所在街區在這座獨特城市整體脈絡中的重要地位。

為積極呼應富邦金控Run For Green®精神，在大樓拆除過程中，創世界首例導入UL2799廢棄物零填埋（Zero Waste to Landfill）認證的分類回收機制；新大樓並導入節能、智慧、環保設計，涵蓋綠建材、基地保水、周邊綠化與室內節能，以取得 LEED黃金級認證、台灣綠建築鑽石級標章及智慧建築最高等級認證為目標；並從「友善環境」與「幸福職場」兩大方向規劃空間，提升員工工作品質與企業永續價值，亦是富邦落實環境永續的最佳典範。

富邦產險總部大樓重建後不僅有利於重塑都市市容，也有助於富邦產險獲取長期穩定租金收益，帶動周邊商業活動量能。未來，富邦將持續秉持創業初心，持續引領產業向永續轉型，以深耕台灣、創造社會共好為目標迎向下一個65年。

蔡明忠 富邦

延伸閱讀

富邦65周年／以「行動」回應改變！富邦在永續時代，用實踐擴大環境影響力

富邦65周年、從內省到勇往前行 蔡明忠：用正向力量與社會共好

富邦65周年／以「陪伴」定義價值！富邦在喧囂時代，用溫暖與熱情成就共好

富邦65周年／以「信任」守護日常！富邦在快速變動中，為你打造安心生活

相關新聞

獨／國票金改選…7名委託書徵求人出列 元大和群益助陣公股

今天是國票金控委託書徵求人提名作業最後一天，知情人士透露，為了確保國票金此次5月29日的股東會「滴水不漏」，順利召開選出公股過半的席次，財政部為首的公股陣營決定出面徵求委託書，推出3位徵求人，而耐斯集團則推出4位徵求人，且一併支持包括公股8席在內的11席候選人，引人矚目之處在於，除了三大民間委託書徵求通路之外，財政部再度出面請出龍頭券商元大證券助陣徵求委託書，此外，包括群益證券亦為國票金委託書徵求通路，公股的必勝決心由此可見。

富邦產險總部大樓舉行上樑典禮 蔡明忠：象徵富邦邁入重要新里程碑

富邦產險總部大樓於20日舉行上樑典禮，預計2027年完工蛻變為地上27樓、地下5樓的新一代富邦產險總部大樓，不僅代表富邦集團傳承與再出發，更是以實際行動表達對政府都市更新政策的支持，大樓設計並朝友善環境與幸福職場雙軌規劃，提升員工福祉，具體實踐企業社會共好願景。

新青安3月回溫 受理戶數及金額創去年4月以來新高

財政部國庫署20日公布2026年3月八大公股銀行辦理新青安貸款統計，受到2月工作天數減少影響，3月新青安受理及撥貸情形皆有回升，其中，合計受理戶數4,775戶、受理金額402.91億元，皆為去年4月以來新高；合計撥貸戶數4,251戶、撥貸金額345.88億元，則是今年以來最佳水準。

金價重回多頭？臺銀：本周有機會挑戰4,900美元 接近這價位有壓

金價已連三周收紅，上周傳出美伊將舉行第二輪談判的消息，中東和平曙光再現，激勵金價突破4,800美元，臺銀指出，後續雖有跌破惟幅度不大且不久後即回到4,800美元之上，顯示下方支撐不弱，本周有機會挑戰4,900美元；惟金價逐步接近5,000美元整數關卡，壓力恐逐漸加大，加上地緣政治消息反覆，市場情緒可能轉趨謹慎。

中東戰事利空鈍化 股匯齊揚新台幣收31.531元

中東局勢遲未明朗，不過避險情緒逐漸淡化，新台幣延續反彈氣勢，今天盤中強漲逾1角、挺進31.4元價位，收盤收31.531元...

打造北台灣首座國際級濕地 星展投入3000萬守護淡水河

面對全球永續浪潮從淨零碳排邁向自然正向（Nature Positive），星展銀行（台灣）今天宣布投入新台幣3000萬元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。