富邦產險總部大樓新建工程舉行上梁典禮

富邦產險總部大樓於今(20)日舉行上梁典禮，預計2027年完工蛻變為地上27樓、地下5樓的新一代富邦產險總部大樓，不僅代表富邦集團傳承與再出發，更是以實際行動表達對政府都市更新政策的支持，大樓設計並朝友善環境與幸福職場雙軌規劃，提升員工福祉，具體實踐企業社會共好願景。

出席典禮的富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團自1961年從台灣第一家民營保險公司起家，走過65年的時光，至今成為橫跨金融、電信、不動產、公益、文創等領域之綜合性集團，富邦產險大樓是富邦集團的「起家厝」，更是象徵承先啟後的精神堡壘。富邦產險大樓從拆除到新建，象徵富邦邁入下一個重要新里程碑，亦是企業致力ESG、推動城市更新與社會共好之具體實踐。

富邦產險大樓曾因2002年331地震受損並完成結構補強，後於2020年核准危老重建，2021年發包由達欣工程負責拆除及新建，並委託英國建築大師 Richard Rogers 所屬之 RSHP 團隊，以及國內薛昭信建築師事務所，依據危老加速重建條例，設計地上27樓、地下5樓的新一代富邦產險總部大樓。

RSHP資深設計總監Ivan Harbour表示，富邦產險總部大樓舉行上樑典禮是一項令人振奮的里程碑。竣工後，這棟地標性建築將延續富邦在台北市深厚的歷史淵源，協助企業在一個專為促進交流與社群凝聚而設計的現代化工作環境中，靈活應變、持續成長。隨著上樑儀式完成，這棟建築正式屹立於城市天際線之上，進一步彰顯其所在街區在這座獨特城市整體脈絡中的重要地位。

為積極呼應富邦金控Run For Green精神，在大樓拆除過程中，創世界首例導入UL2799廢棄物零填埋（Zero Waste to Landfill）認證的分類回收機制；新大樓並導入節能、智慧、環保設計，涵蓋綠建材、基地保水、周邊綠化與室內節能，以取得 LEED黃金級認證、台灣綠建築鑽石級標章及智慧建築最高等級認證為目標；並從「友善環境」與「幸福職場」兩大方向規劃空間，提升員工工作品質與企業永續價值，亦是富邦落實環境永續的最佳典範。

富邦產險總部大樓重建後不僅有利於重塑都市市容，也有助於富邦產險獲取長期穩定租金收益，帶動周邊商業活動量能。未來，富邦將持續秉持創業初心，持續引領產業向永續轉型，以深耕台灣、創造社會共好為目標迎向下一個65年。