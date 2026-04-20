華南銀行響應世界地球日 守護城市綠寶石讓世界更好

華南銀行長期關注生態保護，善盡企業社會責任，以實際行動展現淨零碳排與永續發展之決心，共同投入淨灘、淨山、古道維護、溪流水質改善計畫、認養與種植原生種樹苗等，亦採購有機米作為員工餐廳團膳食材及年節禮品，建置「植物工場」生產水耕蔬菜供員工食用並贈予公益團體，期盼以多元方式拋磚引玉，喚起社會大眾對環境保護之關注。

華南銀行每年4月都會舉辦不同生態保護活動響應「世界地球日」，18日由董事長陳芬蘭率領總行一級主管並偕同荒野保護協會在「富陽自然生態公園」舉辦相關主題活動。

富陽自然生態公園前身為彈藥庫，長期為軍事管制地區，因此得以保留低海拔森林、溪流等景觀，直至2006年才以極低度開發方式闢建為台北市首座以生態保育與教育功能為主的自然公園，並被譽為「城市中的綠寶石」。

這次透過荒野保護協會深入淺出的解說，讓大家了解這塊野生動植物的重要棲地，並齊心移除小花蔓澤蘭、黃金葛等外來種植物守護公園，讓「富陽自然生態公園」成為都市中生物覓食、育幼及休憩的重要據點。

陳芬蘭表示，華南銀行長期重視環境永續，近期榮獲行政院國家永續發展獎、金管會第三屆永續金融評鑑前25%佳績，並響應2026「Earth Hour關燈一小時」、「解凍格陵蘭」等指標性減碳活動，亦因支持國有非公用邊際土地環境保護認養，榮獲財政部國有財產署肯定，並不定期舉辦響應活動，以期由上而下傳遞ESG理念，共創永續未來。

華南銀行除落實生態保護，在業務面亦積極落實金融友善，提升全台185家營業單位之服務品質，關懷高齡及身心障礙客戶需求，打造友善的無障礙金融環境，員工也以臨櫃關懷客戶方式強化防詐效能，提供更加完善的金融服務。去年度更舉辦了1,099場次的社會共好活動，涵蓋生態保護、社會關懷、藝術文創、知識推廣及體育發展等各面向公益活動，也號召同仁擔任志工，陪伴高齡及身心障礙者出遊、走入社區，從上而下齊心協力與社會共融共好，未來亦將守護初衷「與你一起讓世界更好」。