快訊

中市警分局長試噴辣椒水…柯文哲遭波及說話了 民眾黨質疑：逾24小時才承認

畫面曝光！中共航母遼寧號今通過台灣海峽 甲板可見8架殲15、3架直升機

還沒結束！日本7.5強震引海嘯 氣象廳警告恐有更大波海嘯來襲

聽新聞
0:00 / 0:00

華南銀行響應世界地球日 守護城市綠寶石讓世界更好

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南銀行響應世界地球日，董事長陳芬蘭（前排右三）及副董事長林知延（前排左三）率一級主管一起動手讓富陽公園更有生命力。華南銀行／提供
華南銀行響應世界地球日，董事長陳芬蘭（前排右三）及副董事長林知延（前排左三）率一級主管一起動手讓富陽公園更有生命力。華南銀行／提供

華南銀行長期關注生態保護，善盡企業社會責任，以實際行動展現淨零碳排與永續發展之決心，共同投入淨灘、淨山、古道維護、溪流水質改善計畫、認養與種植原生種樹苗等，亦採購有機米作為員工餐廳團膳食材及年節禮品，建置「植物工場」生產水耕蔬菜供員工食用並贈予公益團體，期盼以多元方式拋磚引玉，喚起社會大眾對環境保護之關注。

華南銀行每年4月都會舉辦不同生態保護活動響應「世界地球日」，18日由董事長陳芬蘭率領總行一級主管並偕同荒野保護協會在「富陽自然生態公園」舉辦相關主題活動。

富陽自然生態公園前身為彈藥庫，長期為軍事管制地區，因此得以保留低海拔森林、溪流等景觀，直至2006年才以極低度開發方式闢建為台北市首座以生態保育與教育功能為主的自然公園，並被譽為「城市中的綠寶石」。

這次透過荒野保護協會深入淺出的解說，讓大家了解這塊野生動植物的重要棲地，並齊心移除小花蔓澤蘭、黃金葛等外來種植物守護公園，讓「富陽自然生態公園」成為都市中生物覓食、育幼及休憩的重要據點。

陳芬蘭表示，華南銀行長期重視環境永續，近期榮獲行政院國家永續發展獎、金管會第三屆永續金融評鑑前25%佳績，並響應2026「Earth Hour關燈一小時」、「解凍格陵蘭」等指標性減碳活動，亦因支持國有非公用邊際土地環境保護認養，榮獲財政部國有財產署肯定，並不定期舉辦響應活動，以期由上而下傳遞ESG理念，共創永續未來。

華南銀行除落實生態保護，在業務面亦積極落實金融友善，提升全台185家營業單位之服務品質，關懷高齡及身心障礙客戶需求，打造友善的無障礙金融環境，員工也以臨櫃關懷客戶方式強化防詐效能，提供更加完善的金融服務。去年度更舉辦了1,099場次的社會共好活動，涵蓋生態保護、社會關懷、藝術文創、知識推廣及體育發展等各面向公益活動，也號召同仁擔任志工，陪伴高齡及身心障礙者出遊、走入社區，從上而下齊心協力與社會共融共好，未來亦將守護初衷「與你一起讓世界更好」。

荒野保護協會 永續 華南銀行

延伸閱讀

星展攜手荒野投入3千萬守護淡水河濕地 拚國際級生態指標

富邦65周年／以「行動」回應改變！富邦在永續時代，用實踐擴大環境影響力

富邦65周年／以「信任」守護日常！富邦在快速變動中，為你打造安心生活

水湳舊機場轉型再造：透過區段徵收，啟動臺中「永續共榮」經貿新都心

相關新聞

台新證券公布最終錯帳20.11億元！反向沖銷損失4,300萬元

台新證券20日傍晚表示，針對4月14日委託回報及成交回報系統異常事件，經統計整體申報錯帳筆數約9,321筆，申報錯帳金額約20.11億元，均已依規定辦理反向沖銷。

富邦產險總部大樓舉行上樑典禮 蔡明忠：象徵富邦邁入重要新里程碑

富邦產險總部大樓於20日舉行上樑典禮，預計2027年完工蛻變為地上27樓、地下5樓的新一代富邦產險總部大樓，不僅代表富邦集團傳承與再出發，更是以實際行動表達對政府都市更新政策的支持，大樓設計並朝友善環境與幸福職場雙軌規劃，提升員工福祉，具體實踐企業社會共好願景。

新青安3月回溫 受理戶數及金額創去年4月以來新高

財政部國庫署20日公布2026年3月八大公股銀行辦理新青安貸款統計，受到2月工作天數減少影響，3月新青安受理及撥貸情形皆有回升，其中，合計受理戶數4,775戶、受理金額402.91億元，皆為去年4月以來新高；合計撥貸戶數4,251戶、撥貸金額345.88億元，則是今年以來最佳水準。

打造北台灣首座國際級濕地 星展投入3000萬守護淡水河

面對全球永續浪潮從淨零碳排邁向自然正向（Nature Positive），星展銀行（台灣）今天宣布投入新台幣3000萬元...

Visa 攜手國泰世華推出小額跨境匯款 支援美、日、加等八個跨境市場

全球數位支付公司Visa 20日宣布攜手國泰世華銀行，於旗下CUBE App 導入 Visa 全球通匯（Visa Direct），推出小額跨境匯款服務，提供數位用戶「即時、透明、可追蹤」的海外匯款服務。該服務首波支援美國、日本、加拿大、英國、澳洲、香港、新加坡、泰國等多個常用跨境市場，即日起至今年底，消費者可享跨境匯款免手續費優惠。

國泰世華攜手Visa推出 CUBE App 小額跨境匯款服務 最快30分鐘到帳

為持續優化數位跨境金融體驗，國泰世華銀行宣布與信用卡國際組織Visa合作，即日起於CUBE App正式推出「小額跨境匯款」服務，主打「免開外幣帳戶」及「免預先約定匯款帳號」兩大便捷機制，用戶僅需持有新臺幣帳戶並啟用非約定轉帳功能，即可選擇受款國家、填寫受款人帳戶資訊、輸入金額及確認送出共簡單四步驟，透過 CUBE App輕鬆完成小額跨境匯款，如同日常轉帳般直覺便利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。