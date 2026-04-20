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星展投入3000萬守護淡水河流域 打造北台灣首座國際級濕地

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
星展銀行（台灣）攜手荒野保護協會推動「生態淡水河守護星計畫」，共同守護濕地生態、促進生物多樣性。左起荒野保護協會副理事長陳憲政、荒野保護協會常務理事宋明光、荒野保護協會榮譽理事長李偉文、荒野保護協會理事長李騏廷、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有、荒野保護協會副理事長葉信雄、荒野保護協會秘書長謝振東、星展銀行（台灣）集團行銷暨傳訊處負責人蘇怡文。星展銀行／提供
星展銀行（台灣）攜手荒野保護協會推動「生態淡水河守護星計畫」，共同守護濕地生態、促進生物多樣性。左起荒野保護協會副理事長陳憲政、荒野保護協會常務理事宋明光、荒野保護協會榮譽理事長李偉文、荒野保護協會理事長李騏廷、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有、荒野保護協會副理事長葉信雄、荒野保護協會秘書長謝振東、星展銀行（台灣）集團行銷暨傳訊處負責人蘇怡文。星展銀行／提供

全球永續浪潮從「淨零碳排」走向「自然正向」，強調在經濟發展中同步修復與強化生態系統。面對此趨勢，星展銀行（台灣）投入新台幣3,000萬元，攜手荒野保護協會，自2025年8月啟動為期3年的「生態淡水河守護星計畫」，以五股濕地為核心、將串聯公部門與社會各界力量，倡議打造「北台灣首座國際級濕地」。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，作為全台最大外商銀行，深耕台灣逾43年，始終致力與土地共好。淡水河流域不僅是北台灣重要的濕地生態系之一，更承載著大台北發展的記憶。星展銀行（台灣）總部位於台北，有責任深度參與這條河流的修復與再生。

此外，企業對自然生態的責任，不應止於「減緩衝擊」，更應「主動修復」，唯有當財務表現、社會共融和環境責任朝著同一個方向前行，才能真正創造可持續的長期價值。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，荒野和五股濕地的緣分非常深，2002年荒野和民間團體們就發起五股濕地保育運動，並於2004年與新北市高灘地工程管理處合作，認養「五股濕地生態園區」。很可惜它的價值還沒有被完整地突顯與提升，北台灣目前尚未有國際級濕地，期望結合各方的努力，逐步提升淡水河流域的生態品質，讓它從國家級濕地提升為「國際級濕地」。

淡水河流域中的五股濕地具有「感潮濕地」的豐富河口地貌（如溝渠、泥灘與草澤），更是瀕臨絕跡鳥類與多種候鳥的重要棲地。1970年代淡水河流域曾匯聚高達90種、總數近4,800隻水鳥棲息；然而在工業發展與都市化影響下，五股濕地的面積縮減，目前僅剩170公頃，鳥類數量也有減少的趨勢，生物多樣性大幅衰退。

幸好近年在政府與民間團體的持續努力維護下，保育類候鳥「黑面琵鷺」也開始出現在五股濕地，加上還有淡水河流域限定並由2026台灣蜻蜓目紅皮書名錄評列極危物種的「四斑細蟌」，使得包括五股濕地在內的淡水河流域濕地，得以於2008年被列為「國家重要濕地」，展現其生態價值與復育初步成果。

此外，面對全球氣候變遷與城市發展壓力加劇，濕地所具備的碳匯功能、防洪調節與生物棲息等功能更顯關鍵。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有指出，為延續這股保育的力量，星展進一步加大行動，透過系統性、長期性的投入，從重塑棲地、科學洞察與環境教育三大面向推進，強化淡水河流域生態，持續累積面對未來環境挑戰的韌性。此外，隨著全球對自然相關風險的關注提升，星展銀行（台灣）主動將自然納入風險管理與長期發展策略，除了提供多元創新綠色與永續金融方案，更透過投融資影響力，將資本導向對環境具正向影響的產業與行動，攜手為台灣打造更美好的永續未來。

台北 濕地 淡水河

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