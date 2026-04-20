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2026金融共創PoC實證徵選啟動 10金融機構釋出16項真實場景需求

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

由金管會指導、金融總會規劃設立並委託資策會執行維運的「金融科技創新園區 FinTechSpace」，正式啟動「2026 金融共創 PoC 實證徵選」，即日起公開徵案至5月29日止。本次徵選以「FINPOWER—智慧營運與資產創新實證」為主題，邀集10家金融機構共同提出16項實務場景需求，歡迎具備創新技術或解決方案之團隊參與，透過共創合作加速創新技術落地應用。

在全球金融科技持續快速發展下，如何將創新技術轉化為實際應用，已成為產業關注的重要議題。本次徵選最大特色在於強調「由需求出發」，讓新創團隊能直接對接金融機構真實痛點，打造可具體落地的解決方案，進一步縮短從概念驗證（PoC）到商業應用之間的距離。

本次參與金融機構共提出16項場景需求，涵蓋金融營運優化、數據應用、AI導入、風險控管及資產管理等關鍵領域，提供新創團隊對接實際應用場域的機會。獲選之新創業者將有機會與金融機構共同進行PoC實證合作，促進創新技術導入，並拓展後續落地商轉之可能。

FinTechSpace表示，PoC實證機制是金融創新的重要推進引擎，透過實證對接與跨域合作，能有效降低新創進入金融體系的門檻，同時協助金融機構導入創新技術，提升整體產業競爭力。過往徵選已成功促成多項合作案例，從AI應用、RegTech、保險科技到數據分析服務等，逐步建構出台灣金融科技共創生態系。

為協助有意參與之團隊深入了解本次徵選內容與申請流程，FinTechSpace將於5月7日（四）舉辦招募說明會，現場將完整說明16項場景需求、徵選機制及合作模式，並提供與金融機構面對面交流之機會，協助團隊精準掌握合作方向。

本次徵選不限公司規模與國籍，凡具備創新技術或解決方案，並符合參與資格之團隊皆可報名參加。入選團隊將有機會與金融機構共同進行PoC實證合作，獲得產業資源鏈結及未來商轉機會，進一步拓展市場發展契機。

機制 金融科技 資策會

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