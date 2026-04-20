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安泰銀行啟動AI轉型引擎 首度舉辦GitHub Copilot黑客松

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
安泰銀行首度舉辦「GitHub Copilot 黑客松」競賽，決賽當日由安泰銀行總經理徐世偉（圖中）帶領主管組成高規格評審團，評選出優秀團隊與個人。安泰銀行／提供
安泰銀行首度舉辦「GitHub Copilot 黑客松」競賽，決賽當日由安泰銀行總經理徐世偉（圖中）帶領主管組成高規格評審團，評選出優秀團隊與個人。安泰銀行／提供

AI浪潮正重塑全球金融版圖，安泰銀行（2849）為加速數位轉型腳步，首度舉辦「GitHub Copilot 黑客松」競賽。透過實戰演練，安泰銀行正式將 AI 輔助開發工具導入資訊架構，力求在「開發效率」與「系統品質」取得雙重突破，展現中型銀行「小而敏捷」的智慧金融轉型實力。

本次競賽共吸引 10 支隊伍、44 位頂尖資訊同仁參賽。參賽團隊鎖定金融實務技術痛點，利用 GitHub Copilot 協作開發，並於4月17日舉行決賽成果發表，競賽評選除技術完成度外，更著重創新性、實務應用性與業務導入效益，成果涵蓋三方面。

1.規格驅動開發（SDD）與 API First：標準化開發流程，確保金融服務上線的穩定性。

2.AS/400 核心系統現代化：針對傳統金融核心進行跨語言程式轉換，有效降低技術債。

3.自動化 Code Review：利用 AI 提升程式碼品質，將人工作業風險降至最低。

決賽由安泰銀行總經理徐世偉帶領主管組成高規格評審團，評選出「卓越團隊獎」三隊及「卓越貢獻獎（個人）」等優秀團隊與個人，彰顯安泰銀行對AI人才培育與創新文化的高度重視。

總經理徐世偉指出，在數位轉型與 AI 科技的交匯點上，安泰銀行要擁抱創新。GitHub Copilot 的導入與黑客松競賽的舉辦，是安泰銀行提升資訊競爭力的重要布局。透過AI賦能（AI-Empowered），期望同仁能從繁瑣的程式碼編寫中解放，投入更多精力於創新應用開發，為客戶創造更有感、更具溫度的數位金融體驗。

安泰銀行強調，營運效能的優化來自於對細節的極致追求，而AI工具正是達成目標的最佳夥伴。本次黑客松展現了安泰銀行資訊同仁強大的技術韌性，未來安泰銀行將持續推動 AI 在各業務場景的深度整合，從後台流程優化到前台服務創新，讓科技成為驅動安泰銀行營運升級的核心引擎。

評審團一致認為，生成式AI在軟體開發生命周期中已展現顯著效益，不僅大幅縮短開發周期，更有助於系統敏捷度與風險控管。

安泰銀行表示，未來將持續投資前瞻科技與數位人才培育，深化 AI 在資訊開發、風險管理及營運流程的應用，打造具敏捷性與創新力的技術團隊，持續朝智慧金融與卓越客戶體驗目標邁進。

安泰銀行

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