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金融共創徵選啟動 AI代理、虛擬資產服務業界皆需要

中央社／ 台北20日電

金融科技創新園區FinTechSpace今天宣布啟動2026金融共創PoC實證徵選，徵選以智慧營運與資產創新實證為主題，邀10家金融機構提出16項實務場景需求，銀行提出需求包含探詢信用卡AI代理創新應用、虛擬資產服務等，即日起公開徵案至5月29日止。

金管會指導、金融總會規劃設立並委託資策會執行維運的金融科技創新園區FinTechSpace，今天宣布正式啟動「2026金融共創PoC實證徵選」。本次徵選以「FINPOWER—智慧營運與資產創新實證」為主題。

FinTechSpace表示，此次徵選最大特色在於強調「由需求出發」，讓新創團隊能直接對接金融機構真實痛點，打造可具體落地的解決方案，進一步縮短從概念驗證（PoC）到商業應用之間的距離。

此次參與的金融機構共提出16項場景需求，涵蓋金融營運優化、數據應用、AI導入、風險控管及資產管理等關鍵領域，提供新創團隊對接實際應用場域的機會。獲選之新創業者將有機會與金融機構共同進行PoC實證合作，促進創新技術導入，並拓展後續落地商轉的可能。

觀察金融業者提出需求相當多元，除了AI應用外，也包含財富管理與資產創新服務需求。根據公告，中信金提出大型語言模型（LLM）於語音Gen AI客服應用、探詢AI Agent（代理式AI）在信用卡領域的創新應用，土銀提出需求為運用AI辨認企業客戶產險保障缺口，台灣中小企銀也提出虛擬資產服務需求，探討場景不限於比特幣、穩定幣、RWA（現實世界資產）的保管、移轉或買賣的整合性創新金融服務。

FinTechSpace表示，PoC實證機制是金融創新的重要推進引擎，透過實證對接與跨域合作，能有效降低新創進入金融體系的門檻，同時協助金融機構導入創新技術。過往徵選已成功促成多項合作案例，從AI應用、RegTech（法遵科技）、保險科技到數據分析服務等，逐步建構出台灣金融科技共創生態系。

金管會 金融科技 資策會

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