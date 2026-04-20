新青安3月受理撥貸雙回溫 受理金額月增89%

美伊停火協議將在22日到期，美國與伊朗對於重啟談判的說法各執一詞，讓原本脆弱的緊張局勢更加進一步升溫。不過，面對美伊談判反覆，市場出現鈍化，日、韓股20日開盤後同步走揚，台股早盤也一度上漲逾500點至37,344點再創歷史新高；新台幣早盤則升值逾1角，截至上午10點30分，一度觸及31.48元，突破31.5元關卡。

2026-04-20 10:59