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新青安3月受理撥貸雙回溫 受理金額月增89%
財政部今天公布新青安2026年3月統計，由於2月適逢農曆春節基期較低，受理、撥貸戶數與金額均呈月增，8家公股銀行受理戶數4775戶、月增77%，受理金額新台幣402.91億元、月增89%，雙創去年4月以來新高。
根據財政部今天釋出的最新統計數據，今年3月新青安受理戶數4775戶，金額402.91億元，較2月增加2077戶、189.38億元，月增77%、89%，數值均為去年4月以來新高。
撥貸戶數方面，同樣呈現月增趨勢，整體撥貸共4251戶，撥貸金額345.88億元，月增1574戶、132.9億元，月增率分別為59%、62%，數值則為今年以來最佳紀錄。整體而言，今年第1季新青安撥貸戶數及金額，仍略低於去年同期水準。
檢視8大行庫今年3月承作新青安情形，8家公股行庫多呈月增，土銀受理1260戶最多，台銀受理914戶次之，合庫受理509排名第3，但較2月戶數略減， 其餘公股銀受理戶數都不到500戶。
撥貸情形方面，台銀撥貸990戶居冠、土銀撥貸803戶排名第2、合庫銀撥貸500戶排名第3，其餘公股銀撥貸戶數均不到500戶。
與2月數據相較，整體撥貸戶數占受理比率，自96.66%略減至96.59%，整體撥貸金額占受理比率由96.36%來到96.21%，且8家公股行庫比率均高於9成。
公股行庫主管觀察，今年第1季房市買賣方態度仍偏向保守，目前房市處於多空拉鋸、盤整的階段，整體延續去年趨勢，呈現「價緩修量縮」格局。
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