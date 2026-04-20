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裕融、調查局簽資安聯防MOU 強化租賃業防詐韌性

中央社／ 記者潘智義台北20日電

裕融企業今天宣布，為守護客戶資料安全與企業資安治理，今天與法務部調查局簽署「資安聯防合作備忘錄（MOU）」，期盼透過公私部門協力合作，整合外部專業能量與內部數據資源，建立「早期預警」與「快速應變」的聯防機制。

裕融企業說明，隨著數位化與AI已高度滲透日常生活，對於資通安全與網路詐騙的威脅也日益升高，近年來，假借融資及貸款名義的詐騙案件層出不窮，不法份子常冒用融資公司名號，利用偽造網站或釣魚簡訊，誘騙消費者提供個人資料或銀行帳戶資訊。

對此，裕融除已將「主動打擊假冒融資借貸詐騙」，列為資安治理重點外，透過與調查局的聯防合作機制，強化外部事件的偵防與應變能力，從源頭阻斷品牌遭非法冒用的風險，全力守護民眾資安及防範詐騙。

裕融企業指出，金融體系向來是駭客組織化與系統化攻擊的高價值目標。裕融不僅落實內部控管，嚴防魚叉式網路釣魚及社交工程攻擊外，更致力將資安防護提升至國家安全等級政策。雙方未來將聚焦「情資分享」、「共同聯防」兩大合作面向，透過即時共享資安情資，精準掌握新型駭侵手法以縮短應變時間。

同時，裕融針對關鍵數據與個人資料建立更嚴密的監控機制，並透過橫向聯繫的演練與通報機制，確保資安維運的穩定與韌性。

法務部調查局近年積極推動關鍵基礎設施與重要企業的資安聯防，此次雙方攜手合作，象徵裕融將資安治理融入企業文化、強化制度完整性，更落實善良管理人責任，率先建立融資租賃業者與司法機關間之合作機制，共同打造更具韌性的金融環境。

法務部 資安 調查局

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