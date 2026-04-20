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打造北台灣首座國際級濕地 星展投入3000萬守護淡水河

中央社／ 台北20日電
星展銀行（台灣）20日宣布投入新台幣3000萬元，啟動生態淡水河守護星計畫。中央社
星展銀行（台灣）20日宣布投入新台幣3000萬元，啟動生態淡水河守護星計畫。中央社

面對全球永續浪潮從淨零碳排邁向自然正向（Nature Positive），星展銀行（台灣）今天宣布投入新台幣3000萬元，攜手荒野保護協會展開為期3年的生態淡水河守護星計畫，盼藉此將五股濕地打造為北台灣首座國際級濕地。

荒野保護協會等民間團體自2002年起發起五股濕地保育運動，並於2004年與新北市高灘地工程管理處合作，認養五股濕地生態園區。為了重塑黑面琵鷺、黑鳶、翠鳥、高蹺鴴、白冠雞等珍貴稀有保育類的棲地，民團透過輕機具及人力整理灘地與灘地之間的溝渠、移除蘆葦及外來種互花米草，讓潮水在灘地間順暢流動。

星展銀行今天上午於新北大都會公園內的五股濕地教育中心舉辦記者會，星展銀行（台灣）總經理黃思翰、荒野保護協會理事長李騏廷等人也親自穿上「青蛙裝」，在烈日下揮動鏟子移除蘆葦。

黃思翰表示，淡水河流域不僅是北台灣重要的濕地生態系之一，更承載著大台北發展的記憶，星展銀行深耕台灣逾43年，始終致力與土地共好，更有責任深度參與這條河流的修復與再生。同時，企業對自然生態的責任，不應止於「減緩衝擊」，更應「主動修復」，唯有當財務表現、社會共融和環境責任朝著同一個方向前行，才能真正創造可持續的長期價值。

黃思翰透露，星展銀行長期關注台灣在地生態與環境議題，每名員工每年享有2天志工假、要從事7小時的志工服務，並鼓勵以志工活動凝聚團隊動力，除了建立感情，也有推動永續的意義。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，北台灣目前尚未有國際級濕地，期望透過結合各方的努力，逐步提升淡水河流域的生態品質，讓它從國家級濕地提升為「國際級濕地」。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有指出，生態淡水河守護星計畫將透過系統性、長期性的投入，從重塑棲地、科學洞察與環境教育3大面向推進，強化淡水河流域生態，持續累積面對未來環境挑戰的韌性。

羅綸有表示，隨著全球對自然相關風險的關注提升，星展銀行主動將自然納入風險管理與長期發展策略，除了提供多元創新綠色與永續金融方案，更透過投融資影響力，將資本導向對環境具正向影響的產業與行動，攜手為台灣打造更美好的永續未來。

星展銀行（台灣）攜手荒野保護協會，盼將五股濕地打造為北台灣首座國際級濕地，圖為星展銀行（台灣）總經理黃思翰（中）。中央社
星展銀行（台灣）攜手荒野保護協會，盼將五股濕地打造為北台灣首座國際級濕地，圖為星展銀行（台灣）總經理黃思翰（中）。中央社

荒野保護協會 星展銀行 濕地

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