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Visa 攜手國泰世華推出小額跨境匯款 支援美、日、加等八個跨境市場

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
Visa 攜手國泰世華銀行於 CUBE App 導入 Visa 全球通匯（Visa Direct），推出小額跨境匯款服務。左至右分別是台灣 Visa 總經理黃慧琴、國泰世華銀行數位長陳冠學。Visa／提供
Visa 攜手國泰世華銀行於 CUBE App 導入 Visa 全球通匯（Visa Direct），推出小額跨境匯款服務。左至右分別是台灣 Visa 總經理黃慧琴、國泰世華銀行數位長陳冠學。Visa／提供

全球數位支付公司Visa 20日宣布攜手國泰世華銀行，於旗下CUBE App 導入 Visa 全球通匯（Visa Direct），推出小額跨境匯款服務，提供數位用戶「即時、透明、可追蹤」的海外匯款服務。該服務首波支援美國、日本、加拿大、英國、澳洲、香港、新加坡、泰國等多個常用跨境市場，即日起至今年底，消費者可享跨境匯款免手續費優惠。

台灣 Visa 總經理黃慧琴表示，Z世代已佔全球人口近三成，這群未來主流消費者中，8成1年輕族群期待快速、順暢且直覺的金融服務，無縫接軌日常生活。非常榮幸攜手國泰世華銀行導入 Visa 全球通匯（Visa Direct），透過 CUBE App 新世代金融服務，先串聯銀行帳戶，期許未來能進一步透過 Visa 網路串聯全球 120 億個涵蓋銀行帳戶、電子錢包、卡片等支付端點的即時跨境支付網路，劃下切合新世代的跨境金流標竿。

國泰世華銀行數位長陳冠學指出，國泰世華 CUBE App 互動式體驗已成為數百萬用戶的日常，並累積強大的客戶忠誠度與黏著度。同時，國泰世華持續思考金融場景的進一步延伸，關注多元族群在數位游牧趨勢下所形塑的新生活型態。從留學遊學、跨境家庭、海外帳戶資金調度與事業發展等多元且頻繁的金流移動需求，與 Visa 攜手推出即時且透明的跨境匯款服務，將國泰世華的優質數位金融體驗拓展至跨境與海外的新維度。

本次 Visa 全球通匯（Visa Direct）導入國泰世華 CUBE App服務，支援美國、加拿大、英國、澳洲、日本、香港、新加坡及泰國等八個常用跨境市場，無縫串聯多元使用情境，包括留遊學支出、跨境家庭資金往來、旅遊規劃與海外帳戶資金移轉；也可應用於買家付款、代理商付款、社交平台廣告付款及海外薪資撥付等需求，大幅增加跨境資金運用靈活度。

相較於傳統需經多層清算的跨境匯款模式，Visa 全球通匯（Visa Direct）的即時跨境支付能力，讓台灣金融機構能安全、快速地將資金跨境發送至全球 120 億個涵蓋的銀行帳戶、電子錢包或卡片等支付端點，適用於個人匯款、企業撥款與數位金融服務。

在跨境匯款過程中，匯率差異與手續費結構往往使費用資訊不易掌握。透過 Visa 全球通匯（Visa Direct），消費者可於匯款前清楚掌握相關費用資訊，並支援全額到帳服務，進一步提升整體成本透明度與資金可預期性。另外，資金流向與處理進度的透明度，是影響跨境金流使用體驗的重要因素，Visa 全球通匯（Visa Direct）則清晰呈現匯款進度與交易狀態，減少資訊不對稱情況。

Visa表示，持續攜手金融機構與生態系夥伴，強化跨境資金流動的數位基礎建設，並結合 Visa 安全且值得信賴的全球支付網路，拓展更多跨境支付場景，為消費者與企業打造全面優化的跨境金流體驗。

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