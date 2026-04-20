Visa 攜手國泰世華推出小額跨境匯款 支援美、日、加等八個跨境市場

全球數位支付公司Visa 20日宣布攜手國泰世華銀行，於旗下CUBE App 導入 Visa 全球通匯（Visa Direct），推出小額跨境匯款服務，提供數位用戶「即時、透明、可追蹤」的海外匯款服務。該服務首波支援美國、日本、加拿大、英國、澳洲、香港、新加坡、泰國等多個常用跨境市場，即日起至今年底，消費者可享跨境匯款免手續費優惠。

台灣 Visa 總經理黃慧琴表示，Z世代已佔全球人口近三成，這群未來主流消費者中，8成1年輕族群期待快速、順暢且直覺的金融服務，無縫接軌日常生活。非常榮幸攜手國泰世華銀行導入 Visa 全球通匯（Visa Direct），透過 CUBE App 新世代金融服務，先串聯銀行帳戶，期許未來能進一步透過 Visa 網路串聯全球 120 億個涵蓋銀行帳戶、電子錢包、卡片等支付端點的即時跨境支付網路，劃下切合新世代的跨境金流標竿。

國泰世華銀行數位長陳冠學指出，國泰世華 CUBE App 互動式體驗已成為數百萬用戶的日常，並累積強大的客戶忠誠度與黏著度。同時，國泰世華持續思考金融場景的進一步延伸，關注多元族群在數位游牧趨勢下所形塑的新生活型態。從留學遊學、跨境家庭、海外帳戶資金調度與事業發展等多元且頻繁的金流移動需求，與 Visa 攜手推出即時且透明的跨境匯款服務，將國泰世華的優質數位金融體驗拓展至跨境與海外的新維度。

本次 Visa 全球通匯（Visa Direct）導入國泰世華 CUBE App服務，支援美國、加拿大、英國、澳洲、日本、香港、新加坡及泰國等八個常用跨境市場，無縫串聯多元使用情境，包括留遊學支出、跨境家庭資金往來、旅遊規劃與海外帳戶資金移轉；也可應用於買家付款、代理商付款、社交平台廣告付款及海外薪資撥付等需求，大幅增加跨境資金運用靈活度。

相較於傳統需經多層清算的跨境匯款模式，Visa 全球通匯（Visa Direct）的即時跨境支付能力，讓台灣金融機構能安全、快速地將資金跨境發送至全球 120 億個涵蓋的銀行帳戶、電子錢包或卡片等支付端點，適用於個人匯款、企業撥款與數位金融服務。

在跨境匯款過程中，匯率差異與手續費結構往往使費用資訊不易掌握。透過 Visa 全球通匯（Visa Direct），消費者可於匯款前清楚掌握相關費用資訊，並支援全額到帳服務，進一步提升整體成本透明度與資金可預期性。另外，資金流向與處理進度的透明度，是影響跨境金流使用體驗的重要因素，Visa 全球通匯（Visa Direct）則清晰呈現匯款進度與交易狀態，減少資訊不對稱情況。

Visa表示，持續攜手金融機構與生態系夥伴，強化跨境資金流動的數位基礎建設，並結合 Visa 安全且值得信賴的全球支付網路，拓展更多跨境支付場景，為消費者與企業打造全面優化的跨境金流體驗。