國泰世華攜手Visa推出 CUBE App 小額跨境匯款服務 最快30分鐘到帳

為持續優化數位跨境金融體驗，國泰世華銀行宣布與信用卡國際組織Visa合作，即日起於CUBE App正式推出「小額跨境匯款」服務，主打「免開外幣帳戶」及「免預先約定匯款帳號」兩大便捷機制，用戶僅需持有新臺幣帳戶並啟用非約定轉帳功能，即可選擇受款國家、填寫受款人帳戶資訊、輸入金額及確認送出共簡單四步驟，透過 CUBE App輕鬆完成小額跨境匯款，如同日常轉帳般直覺便利。

國泰世華CUBE App「小額跨境匯款」服務結合 Visa 全球收款網路，支援美元、日圓、英鎊、港幣、新加坡幣、澳幣、加幣及泰銖共八大幣別，提供24小時全天候匯款服務，最快30分鐘內即可全額入帳。民眾亦可依需求線上調整匯款額度，以滿足多元的數位金融需求。

國泰世華數位用戶數突破800萬人，並持續透過數據分析與智慧化服務輔助，提升用戶體驗，讓數位金融深度融入日常。國泰世華銀行數位長陳冠學表示：「此次與Visa合作，正是將數位金融應用從境內延伸至跨境場景的重要一步，進一步優化一般跨境匯款需事先約定受款人手續流程、無法即時確認到帳進度等需求，象徵國泰世華加深、擴張數位金融服務維度。」

國泰世華CUBE App小額跨境匯款服務上線後，可廣泛應用於海外親友生活費支應、子女留學開支、海外購物支付或個人海外投資等需求；同時，用戶匯款後，亦可於CUBE App查詢匯款進度、外幣匯款收據及常用受款帳號管理等功能，即時掌握資金動態。

為回饋廣大用戶，國泰世華於即日起至2026 年 12 月 31 日止，推出「0元手續費」限時優惠，提供用戶全年無休、便捷的數位金融服務體驗。國泰世華表示，未來將持續透過科技創新與國際金融網絡的深度串聯，打造更即時、透明的跨境金流服務。