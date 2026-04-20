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富邦人壽推出全新網路投保即期年金保險 主打「月月領」年金

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國際戰爭與衝突情勢持續，地緣政治風險未歇，加上全球經濟前景仍存變數，讓人對未來的財務規劃需更加謹慎規劃。在這樣充滿不確定的氛圍中，「能否為生活建立一份穩定、可預期的現金流」成為許多民眾的共同需求。富邦人壽洞察此趨勢，推出全新網路投保即期年金保險（固定利率型）「富邦人壽鑫安e生即期年金保險(EBA)」，以「現在買，下月開始月月領」的月領年金特色，協助消費者提前鎖定固定收入，為日常生活與退休布局打造更具確定性的財務防護網。

為回應民眾對穩健資金配置的期待，富邦人壽表示，此次推出的網路投保即期年金保險（固定利率型），不僅一次滿足「低風險、收益可預期、現金流能立即啟動」三大需求，同時具備固定利率確保現金流不受市場波動影響、與年金傳承設計延續保障兩大亮點，協助民眾在變動的經濟環境中，仍維持穩定的財務節奏，從容面對人生各階段的開支與規劃。

亮點一、打造安心穩健現金流：現在投保，下月開始月月領。本次推出的即期年金採「固定利率型」設計，保戶自投保起即可鎖定未來每月年金金額，真正落實「可預期、可規劃」的終身財務保障。此商品特別適合重視風險控管、希望提前作退休或長期資金管理的客群，其最大優勢在於「快速領取」，保單生效後即進入給付期，次月即可開始月月領年金，無論是補強家庭月支出、提前退休規劃或提升生活保障，都能迅速到位。此外，即期年金保單生效後，即進入年金給付期間，不能解約，不僅能確保資金留存，也能降低遭受詐騙的風險，非常適合臨屆退休或追求穩健現金流的客群。

亮點二、年金傳承設計：保障延續更貼近家庭需求。為呼應民眾對家庭保障延續的重視，商品設計納入年金傳承機制，若被保險人於保險期間內身故，未支領之年金餘額可由身故受益人接續領取，讓保障精神延續不間斷。為確保資產傳承的正當性與符合家庭照顧原則，身故受益人範圍限定為直系血親、配偶或法定繼承人。

該商品投保年齡範圍為18足歲至64歲，單筆保費金額新台幣（下同）50萬元起，最高100萬元，累計富邦人壽網路投保傳統年金保險，保費最高可達1,000萬元。年金給付期間最低保障25年，保險期間30年，年金採月給付方式，更符合多數家庭對「月月固定收入」的期待。以35歲上班族富先生為例，透過網路投保「鑫安e生」即期年金保險，投入538,200元，即可自次月開始每月領取約 2,000 元年金，享受保證25年內每月有穩定的現金收入，且第26年到第30年仍生存時，亦可每月領取，為不同人生階段持續注入穩定的財務支撐。

即日起至6月30日，透過富邦人壽網路投保平台投保該商品，即可參加限時抽獎活動。獎項包括: iPhone 17、PS5 PRO、Apple Watch Series 11、iPad Air大獎，讓消費者在打造長期現金流的同時，也有機會獲得多項好禮。

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