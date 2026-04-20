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合庫銀深化信託服務寵物照護新模式 異業結盟打造寵物照護生態圈
合庫銀行持續深耕高齡金融與信託服務，並積極拓展信託服務於多元生活場景之應用。於11日參與台北寵物扶輪社舉辦「人寵義診公益活動」，設置專屬服務攤位，推廣「圓滿信託暨寵物信託」，結合公益關懷與金融專業，展現有溫度之信託服務理念。
合庫銀行表示，隨著少子化及高齡化趨勢加劇，寵物已成為許多家庭重要成員，尤以單身族群及頂客族為甚。當飼主面臨年邁、疾病或突發狀況時，寵物照護安排往往成為潛在風險來源，透過本次活動，除提供民眾信託諮詢外，亦進一步宣導寵物信託規劃概念，協助飼主及早建構完善照護機制。
合庫說明，本次推廣「寵物信託」結合既有「安養信託」、「圓滿信託」、「遺囑信託」及「他益信託」架構，更透過結盟「寵物照護」、「寵物百貨」、「寵物醫院」、「寵物協會」及「寵物懷思」等異業業者，打造寵物照護生態圈，除以契約明確約定寵物照護內容與費用支應方式外，更可利用本行建構異業資源，確保於委託人無法親自照顧時，寵物仍能獲得持續且妥善照料。透過制度化安排與本行異業合作資源，不僅能使飼主無後顧之憂，亦強化財產運用專款專用與風險控管機制。
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