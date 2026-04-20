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新台幣早盤升值逾1角 突破31.5元關卡

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
新台幣早盤升值逾1角。圖／本報資料照片
新台幣早盤升值逾1角。圖／本報資料照片

美伊停火協議將在22日到期，美國與伊朗對於重啟談判的說法各執一詞，讓原本脆弱的緊張局勢更加進一步升溫。不過，面對美伊談判反覆，市場出現鈍化，日、韓股20日開盤後同步走揚，台股早盤也一度上漲逾500點至37,344點再創歷史新高；新台幣早盤則升值逾1角，截至上午10點30分，一度觸及31.48元，突破31.5元關卡。

根據紐約時報報導，美國總統川普19日表示，美方代表團20日晚間將抵達巴基斯坦首都參加第2輪美伊談判；但伊朗國營媒體同日稱，德黑蘭尚未同意舉行這場會議。隨著美國與伊朗對於重啟談判的說法不一，也讓市場對戰事是否升級抱持高度警戒。

台股20日早盤開高表態，包括台積電、台達電聯手攻高外，PCB、成熟製程等族群也上攻，帶動大盤上午觸及37,344點再創歷史新高；隨著台股持續創新高，新台幣20日也朝著31.5元關卡挺進，早盤一度升值超過1角，一度觸及31.48元，突破31.5元關卡。

匯銀表示，上周美元指數回落，韓元、泰銖引領亞幣同步止跌反彈，新台幣也同步受惠，新台幣上周升值約1.3角，升幅0.4%，周線連二紅，顯示資金動能偏向流入，另外，4月來外資也快速回補台股，資金由匯出轉為回流，緩和匯市壓力。

台幣匯率

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