主動式台股 ETF 上周五全數逆勢收紅 00992A 今年來54.07%漲幅居冠

台股大盤17日回檔327.68點，跌幅0.88%，不過市場投資新寵主動式台股ETF 14檔全數逆勢上揚打敗大盤，最高單日漲幅前兩名分別為主動群益台灣強棒（00982A）上漲3.04%、主動群益科技創新（00992A）上漲2.49%，以今年來表現來看，14檔平均漲幅為35.78%打敗大盤的27.07%，再以單檔表現來看，00992A)今年來上漲54.07%漲幅居冠表現最出色。市場法人表示，主動式台股ETF能因應市場而主動靈活選股策略的優勢，是現階段介入台股的靈活投資選擇。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，主動選股策略更彰顯台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性，在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會，因此，建議投資人在投資組合中納入台股主動式ETF能協助減少自行選股和持股調整的研究壓力與時間，並掌握超額報酬機會。

00982A經理人陳沅易表示，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢加上定價權強的企業。

00992A經理人陳朝政強調，針對當前台股盤勢與產業趨勢，基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。整體而言，AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會可多留意。