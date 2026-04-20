群益證「瘋媽祖」深耕在地 金融防詐結合民俗盛事守護信眾財富

群益金鼎證券18日隆重舉辦「2026群益瘋媽祖」員工遶境一日體驗活動，由經紀部主管執行副總裁張學菏率領百名員工親自走入進香行列，以實際行動深耕台灣在地文化。群益不僅在遶境沿線設置多處群益瘋媽祖進香服務攤位，提供愛心補給飲品、環保餐具及專屬進香背包，為廣大香客加油打氣並倡導反詐知識與綠色生活。

此外，更打造群益探奇「媽祖同行、財路隨行」電子花車全程伴隨媽祖鑾轎遶境。期盼透過這場深度文化洗禮，不僅強化品牌與土地的共鳴，更在守護傳統價值的過程中深化ESG企業永續精神，展現金融永續新典範。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，這次參與大甲媽祖遶境，不僅是共襄盛舉，更展現群益深耕台灣、關懷在地文化的長期承諾。這次活動特別規劃員工進香接駁專車機制，讓同仁可依自身體力狀況彈性休息。透過精選路線與完善交通安排，將過往被視為高體力負擔的遶境活動，轉化為老少咸宜的文化體驗，不僅促進同仁情誼與團隊凝聚力，也展現企業打造友善職場、重視員工福祉的具體作為。

「2026群益瘋媽祖」員工遶境一日體驗，響應台灣年度文化盛事「大甲媽祖遶境」熱潮。張學菏率領近百名同仁進香朝聖，活動自追分火車站啟程，配合當日媽祖鑾轎行程，徒步隨行至彰化南瑤宮，沿途不僅體驗台灣人文風景，更感受信眾熱情提供的結緣點心，讓同仁親身感受遶境文化魅力，留下深刻難忘的回憶。

群益金鼎證券長期積極投入社會參與，持續落實企業社會責任。這次結合大甲媽祖九天八夜遶境盛事，於大甲鎮瀾宮、彰化南瑤宮及清水朝興宮設置群益瘋媽祖進香服務攤位，提供愛心補給飲品為沿途香客加油打氣，並提供群益環保餐具及群益進香背包，倡議垃圾不落地，以實際行動響應環境永續；同時設置金融防詐騙宣導專區，推廣正確金融知識，將文化參與結合金融教育，實踐「做對的事，走長遠的路」之企業核心價值。

群益金鼎證券持續深化品牌與在地文化的連結，精心打造以媽祖圖像及群益吉祥物探奇為主題的「媽祖同行、財路隨行」電子花車，全程參與遶境行列，象徵群益與投資人攜手前行、穩健累積財富的品牌理念。此外，群益證年初與大甲鎮瀾宮合作推出的聯名交易禮品「媽祖保庇金」，廣獲投資人迴響。投資人只要完成指定任務之一，包括台股交易達門檻、或透過「群益贏家Pro」進行美股交易一筆即可獲得。「媽祖保庇金」活動只到4月30日。詳細活動見群益活動官網：https://capital6005.com/we4nN

2026年大甲媽祖預計於4月26日回鑾至大甲鎮瀾宮，群益金鼎證券亦將持續於現場設置服務攤位，與廣大信眾共同參與年度盛事，為活動畫下圓滿句點，並持續以實際行動推動企業永續發展願景。