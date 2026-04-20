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群益證「瘋媽祖」深耕在地 金融防詐結合民俗盛事守護信眾財富

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券「2026群益瘋媽祖」員工遶境一日體驗活動，由經紀部主管執行副總裁張學菏率領百名員工一同踏上大甲媽祖遶境之路，以實際行動深耕台灣在地文化。群益金鼎證券／提供
群益金鼎證券「2026群益瘋媽祖」員工遶境一日體驗活動，由經紀部主管執行副總裁張學菏率領百名員工一同踏上大甲媽祖遶境之路，以實際行動深耕台灣在地文化。群益金鼎證券／提供

群益金鼎證券18日隆重舉辦「2026群益瘋媽祖」員工遶境一日體驗活動，由經紀部主管執行副總裁張學菏率領百名員工親自走入進香行列，以實際行動深耕台灣在地文化。群益不僅在遶境沿線設置多處群益瘋媽祖進香服務攤位，提供愛心補給飲品、環保餐具及專屬進香背包，為廣大香客加油打氣並倡導反詐知識與綠色生活。

此外，更打造群益探奇「媽祖同行、財路隨行」電子花車全程伴隨媽祖鑾轎遶境。期盼透過這場深度文化洗禮，不僅強化品牌與土地的共鳴，更在守護傳統價值的過程中深化ESG企業永續精神，展現金融永續新典範。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，這次參與大甲媽祖遶境，不僅是共襄盛舉，更展現群益深耕台灣、關懷在地文化的長期承諾。這次活動特別規劃員工進香接駁專車機制，讓同仁可依自身體力狀況彈性休息。透過精選路線與完善交通安排，將過往被視為高體力負擔的遶境活動，轉化為老少咸宜的文化體驗，不僅促進同仁情誼與團隊凝聚力，也展現企業打造友善職場、重視員工福祉的具體作為。

「2026群益瘋媽祖」員工遶境一日體驗，響應台灣年度文化盛事「大甲媽祖遶境」熱潮。張學菏率領近百名同仁進香朝聖，活動自追分火車站啟程，配合當日媽祖鑾轎行程，徒步隨行至彰化南瑤宮，沿途不僅體驗台灣人文風景，更感受信眾熱情提供的結緣點心，讓同仁親身感受遶境文化魅力，留下深刻難忘的回憶。

群益金鼎證券長期積極投入社會參與，持續落實企業社會責任。這次結合大甲媽祖九天八夜遶境盛事，於大甲鎮瀾宮、彰化南瑤宮及清水朝興宮設置群益瘋媽祖進香服務攤位，提供愛心補給飲品為沿途香客加油打氣，並提供群益環保餐具及群益進香背包，倡議垃圾不落地，以實際行動響應環境永續；同時設置金融防詐騙宣導專區，推廣正確金融知識，將文化參與結合金融教育，實踐「做對的事，走長遠的路」之企業核心價值。

群益金鼎證券持續深化品牌與在地文化的連結，精心打造以媽祖圖像及群益吉祥物探奇為主題的「媽祖同行、財路隨行」電子花車，全程參與遶境行列，象徵群益與投資人攜手前行、穩健累積財富的品牌理念。此外，群益證年初與大甲鎮瀾宮合作推出的聯名交易禮品「媽祖保庇金」，廣獲投資人迴響。投資人只要完成指定任務之一，包括台股交易達門檻、或透過「群益贏家Pro」進行美股交易一筆即可獲得。「媽祖保庇金」活動只到4月30日。詳細活動見群益活動官網：https://capital6005.com/we4nN

2026年大甲媽祖預計於4月26日回鑾至大甲鎮瀾宮，群益金鼎證券亦將持續於現場設置服務攤位，與廣大信眾共同參與年度盛事，為活動畫下圓滿句點，並持續以實際行動推動企業永續發展願景。

群益 媽祖 遶境

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