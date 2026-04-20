房價看漲動能轉弱 國泰金4月調查：44%民眾仍預期未來半年漲逾3%

國泰金控20日公布4月國民經濟信心調查結果，針對民眾對居住地住宅房價的預期調查顯示，過去半年有44%民眾認為住宅房價有感上漲，其中有43.9%民眾認為房價漲幅超過3%，對於未來6個月的住宅房價走勢預測，同樣有44%民眾預期上漲逾3%，但其中預期大幅上漲超過10%比例已有下降，看漲比例出現轉弱跡象。

針對過去6個月居住地縣市的住宅價格變化，調查結果顯示，共有43.9%的民眾認為房價漲幅超過3%，其中10.2%民眾認為大幅上漲超過10%，33.7%則認為小幅上漲3%到10%內；另有37.9%的民眾認為房價變動落在正負3%的持平區間內；而僅有18.2%的民眾覺得過去半年價格下跌超過3%。

對於未來6個月居住地住宅價格的預期，看漲強度有所收斂，調查顯示，大約44.3%的民眾預期房價將上漲超過3%，但其中預期「大幅上漲（>10%）」的比例下降至9.0%，預期小幅上漲3%到10%內的民眾約為35.3%；預期持平者佔35.3%；而認為房價將下跌超過3%的民眾比例則微幅升至20.4%。

整體而言，儘管目前看漲房價的民眾仍占多數，但看漲比例在過去一年中已有逐漸轉弱的趨勢。